РЭО и «Чистые промышленные технологии» запустят предприятие по переработке текстиля

Posted 16 октября, 16:01
Published 16 октября, 16:01
Modified 16 октября, 16:01
Updated 16 октября, 16:01
Договор был заключен 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, переработка текстильных отходов является одной из самых сложных задач в сфере утилизации. В Российской Федерации только около 3% таких отходов подвергается переработке. Он акцентировал внимание на том, что в настоящее время отрасль сталкивается с серьезной задачей — необходимо создать инфраструктуру для сбора и переработки использованного текстиля. Соглашение с компанией «Чистые промышленные технологии» является еще одним шагом к достижению этой важной цели, пишет 56orb.ru.
Согласно условиям соглашения, партнеры разработают меры для организации перерабатывающего предприятия для текстильных отходов в Московской области.
Генеральный директор компании «Чистые промышленные технологии» Андрей Тузинович сообщил, что проект «Рекуперация текстильных волокон с применением в нетканых материалах для различных отраслей» является совершенно новой инициативой для российской отрасли, реализуемой в рамках соглашения.
Андрей Тузинович отметил, что аналогичные проекты ранее отсутствовали в России, поскольку производители не объединяли в единую систему свои навыки и опыт, относящийся к сбору текстиля, его сортировке, переработке и созданию конечного продукта.
«По результатам деятельности возможно тиражировать проект в регионы с подготовкой кадров, технологией и другими знаниями», — добавил Тузинович.
РЭО планирует рассмотреть возможности поддержки данного проекта.