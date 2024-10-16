РЭО и «Чистые промышленные технологии» запустят предприятие по переработке текстиля

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, переработка текстильных отходов является одной из самых сложных задач в сфере утилизации. В Российской Федерации только около 3% таких отходов подвергается переработке. Он акцентировал внимание на том, что в настоящее время отрасль сталкивается с серьезной задачей — необходимо создать инфраструктуру для сбора и переработки использованного текстиля. Соглашение с компанией «Чистые промышленные технологии» является еще одним шагом к достижению этой важной цели, пишет 56orb.ru.