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Posted 16 октября, 16:01

Published 16 октября, 16:01

Modified 16 октября, 16:01

Updated 16 октября, 16:01

РЭО и «Чистые промышленные технологии» запустят предприятие по переработке текстиля

РЭО и «Чистые промышленные технологии» запустят предприятие по переработке текстиля

16 октября 2024, 16:01
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение о сотрудничестве с компанией ООО «Чистые промышленные технологии», производящей нетканые материалы. Важно отметить, что в его рамках планируется создать предприятие, занимающееся переработкой текстильных отходов.

Договор был заключен 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, переработка текстильных отходов является одной из самых сложных задач в сфере утилизации. В Российской Федерации только около 3% таких отходов подвергается переработке. Он акцентировал внимание на том, что в настоящее время отрасль сталкивается с серьезной задачей — необходимо создать инфраструктуру для сбора и переработки использованного текстиля. Соглашение с компанией «Чистые промышленные технологии» является еще одним шагом к достижению этой важной цели, пишет 56orb.ru.

Согласно условиям соглашения, партнеры разработают меры для организации перерабатывающего предприятия для текстильных отходов в Московской области.

Генеральный директор компании «Чистые промышленные технологии» Андрей Тузинович сообщил, что проект «Рекуперация текстильных волокон с применением в нетканых материалах для различных отраслей» является совершенно новой инициативой для российской отрасли, реализуемой в рамках соглашения.

Андрей Тузинович отметил, что аналогичные проекты ранее отсутствовали в России, поскольку производители не объединяли в единую систему свои навыки и опыт, относящийся к сбору текстиля, его сортировке, переработке и созданию конечного продукта.

«По результатам деятельности возможно тиражировать проект в регионы с подготовкой кадров, технологией и другими знаниями», — добавил Тузинович.

РЭО планирует рассмотреть возможности поддержки данного проекта.

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