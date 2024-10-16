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Posted 16 октября, 13:05

Published 16 октября, 13:05

Modified 16 октября, 13:16

Updated 16 октября, 13:16

Глава СК Бастрыкин заинтересовался аварией с автобусом в Тюменской области

Глава СК Бастрыкин заинтересовался аварией с автобусом в Тюменской области

16 октября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ДТП
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП в Юргинском районе. Из-за съехавшего в кювет микроавтобуса пострадали 8 человек.

Бастрыкин потребовал доклад от своих коллег о ходе следствия и попросил ускорить разработку этого дела.

Напомню, что перевернулся автобус в Юргинском районе еще в понедельник, по предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Ему также понадобилась помощь медиков. Пострадали при этом 8 пассажиров.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Водитель на BMW протаранил два автомобиля и опрокинулся на крышу.

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#Александр Смирнов#ДТП#Новости тюмени
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