Глава СК Бастрыкин заинтересовался аварией с автобусом в Тюменской области

Posted 16 октября, 13:05
Published 16 октября, 13:05
Modified 16 октября, 13:16
Updated 16 октября, 13:16
Бастрыкин потребовал доклад от своих коллег о ходе следствия и попросил ускорить разработку этого дела.
Напомню, что перевернулся автобус в Юргинском районе еще в понедельник, по предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Ему также понадобилась помощь медиков. Пострадали при этом 8 пассажиров.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Водитель на BMW протаранил два автомобиля и опрокинулся на крышу.