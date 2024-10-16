Глава ФОМС Баланин сообщил, что ИИ помогает улучшить качество диагностики заболеваний

На последнем Российском диагностическом саммите, прошедшем в октябре в Москве, обсуждались достижения в области использования ИИ в лучевой диагностике. Эксперты отметили, что применение подобных технологий оказывается особенно эффективным для своевременного выявления многих опасных заболеваний. Так, в Алтайском крае активно используется искусственный интеллект для диагностики онкологических заболеваний, что способствует увеличению выявляемости рака груди на ранних этапах. Кроме того, в регионе сейчас проходит «розовый флешмоб» — месячник борьбы с раком молочной железы.