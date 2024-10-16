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Posted 16 октября, 11:33

Published 16 октября, 11:33

Modified 16 октября, 11:33

Updated 16 октября, 11:33

Глава ФОМС Баланин сообщил, что ИИ помогает улучшить качество диагностики заболеваний

Глава ФОМС Баланин сообщил, что ИИ помогает улучшить качество диагностики заболеваний

16 октября 2024, 11:33
Фото: 1MI
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) значительно улучшает точность диагностики и доступность медицинских услуг для россиян.

Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин в беседе с «РИА Новости». Например, с начала текущего года по июль проведено более 600 тысяч маммографических исследований с применением технологий искусственного интеллекта, что позволило добиться более точных диагнозов и назначить наиболее эффективное лечение.

С учетом того, что на данный момент Росздравнадзор зарегистрировал уже 27 медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта, Минздрав России и Федеральный фонд ОМС положительно оценивают возможность внедрения технологий ИИ в практику здравоохранения.

Хотя окончательные диагнозы остаются за медиками, использование искусственного интеллекта позволяет более быстро и точно обнаруживать патологии на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

В Москве активно внедряются сервисы искусственного интеллекта в систему обязательного медицинского страхования. С использованием искусственного интеллекта уже обработано более 13 миллионов лучевых исследований.

На последнем Российском диагностическом саммите, прошедшем в октябре в Москве, обсуждались достижения в области использования ИИ в лучевой диагностике. Эксперты отметили, что применение подобных технологий оказывается особенно эффективным для своевременного выявления многих опасных заболеваний. Так, в Алтайском крае активно используется искусственный интеллект для диагностики онкологических заболеваний, что способствует увеличению выявляемости рака груди на ранних этапах. Кроме того, в регионе сейчас проходит «розовый флешмоб» — месячник борьбы с раком молочной железы.

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