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Posted 16 октября, 11:42

Published 16 октября, 11:42

Modified 16 октября, 11:58

Updated 16 октября, 11:58

Учительница из Тюмени обматерила детей в своих соцсетях

«Это мелкие ублюдки!». Учительница из Тюмени обматерила детей в своих соцсетях. ВИДЕО

16 октября 2024, 11:42
Фото: 1MI

Учительница из Тюмени обматерила детей в своих соцсетях

Случай педагогической бестактности произошел в одной из школ Тюмени. Молодая педагог решила поделиться своим мнением о работе в школе и классном руководстве. Высказала она крайне неприятные вещи.

На видео девушка, квалифицированный педагог записала в телеграме в виде ответа на сообщение. По ее словам, от работы ей хотелось повеситься, а детей она ненавидит всем сердцем, на месте же держит только хорошая зарплата.

Я ненавижу детей, я два месяца пробыла и ненавижу детей. Все, что меня держит в школе — это хорошая зарплата и все. Я готова убивать. Ко мне придет мой класс, если они еще раз что-то сделают, я готова от них отказаться, — говорит педагог.
Видео: ЧС Тюмень Z.

Как оказалось, видео было записано еще два года назад, но появилось в свободном доступе только сейчас. До недавних пор девушка все также работала в школе. После такого инцидента ее сразу уволили.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в туалете школы жестоко избили девочку.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Учитель#Учитель года#Школьники#Школы#Новости тюмени
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