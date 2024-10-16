«Это мелкие ублюдки!». Учительница из Тюмени обматерила детей в своих соцсетях. ВИДЕО

Posted 16 октября, 11:42
Published 16 октября, 11:42
Modified 16 октября, 11:58
Updated 16 октября, 11:58
На видео девушка, квалифицированный педагог записала в телеграме в виде ответа на сообщение. По ее словам, от работы ей хотелось повеситься, а детей она ненавидит всем сердцем, на месте же держит только хорошая зарплата.
Я ненавижу детей, я два месяца пробыла и ненавижу детей. Все, что меня держит в школе — это хорошая зарплата и все. Я готова убивать. Ко мне придет мой класс, если они еще раз что-то сделают, я готова от них отказаться, — говорит педагог.
Как оказалось, видео было записано еще два года назад, но появилось в свободном доступе только сейчас. До недавних пор девушка все также работала в школе. После такого инцидента ее сразу уволили.
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