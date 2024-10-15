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Posted 15 октября, 01:05

Published 15 октября, 01:05

Modified 15 октября, 01:05

Updated 15 октября, 01:05

В Тюмени во вторник температура воздуха составит +6

В Тюмени во вторник температура воздуха составит +6

15 октября 2024, 01:05
Фото: 1MI
Переменная облачность, ветер со скоростью 3-8 м/с ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 15 октября. В дневные часы максимальная температура воздуха составит +3…+8, ночью термометры покажут -3…-8, местами до -13.

В Тюмени 15 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В утренние часы термометры покажут -5…+2, к полудню потеплеет до +4…+6, в ночные часы ожидается -2…-5. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:11, закат в 17:35, продолжительность дня 10 часов 24 минуты.

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В Тобольске 15 октября ожидается малооблачная погода. Утром и днем температура воздуха составит-2…+8, в вечерние и ночные часы столбики термометров покажут -2…-5. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

У УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:02, закат в 17:22, продолжительность дня 10 часов 20 минут.

В Ишиме 15 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром температура воздуха составит -7….0, днем столбики термометров поднимутся до +1…+4, ночью ожидается до -3…-5. Ветер будет дуть со скоростью 2,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:53, закат в 17:21, продолжительность дня 10 часов 28 минут.

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