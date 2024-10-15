Новый геотермальный курорт появится в Тюменской области

Posted 15 октября, 04:16
Published 15 октября, 04:16
Modified 15 октября, 04:18
Updated 15 октября, 04:18
На территории курорта располагаются бассейн общей площадью 170 квадратных метров с гидромассажными пушками и джакузи, кафе, административное здание с комфортной зоной отдыха.
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, данные объекты построены в рамках реализации первого этапа проекта. В будущем здесь планируют обустроить парковую зону, дома отдыха и гостиничный комплекс.
Проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Тюменской области и реализуется компанией «Тюменские минеральные воды» при поддержке правительства региона, а также компании СИБУР.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске рядом с Базарной площадью в Нижнем посаде началось строительство многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром. Окончание работ запланировано на 2027 год.