Новый геотермальный курорт появится в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске рядом с Базарной площадью в Нижнем посаде началось строительство многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром. Окончание работ запланировано на 2027 год.