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Posted 15 октября, 04:16

Published 15 октября, 04:16

Modified 15 октября, 04:18

Updated 15 октября, 04:18

Новый геотермальный курорт появится в Тюменской области

Новый геотермальный курорт появится в Тюменской области

15 октября 2024, 04:16
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Сюжет
Касается каждого
Геотермальный комплекс площадью 47 тысяч квадратных метров расположится в двадцати километрах от Тобольска, в деревне Шестакова.

На территории курорта располагаются бассейн общей площадью 170 квадратных метров с гидромассажными пушками и джакузи, кафе, административное здание с комфортной зоной отдыха.

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, данные объекты построены в рамках реализации первого этапа проекта. В будущем здесь планируют обустроить парковую зону, дома отдыха и гостиничный комплекс.

Проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Тюменской области и реализуется компанией «Тюменские минеральные воды» при поддержке правительства региона, а также компании СИБУР.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске рядом с Базарной площадью в Нижнем посаде началось строительство многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром. Окончание работ запланировано на 2027 год.

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