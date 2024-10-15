Многодетная семья из Тюмени может оказаться на улице из-за КРТ

Ранее «Наш Город» писал, что реновация на Московском тракте в квадрате улиц Транспортная — Невская — 9 Января будет проведена на земельном участке площадью 3,3 гектара. Под снос попадают восемь жилых домов. На их месте в течение шести лет планируют построить многоэтажные и среднетажные дома, детские сады, школы, площадки для занятий спортом и т. д.