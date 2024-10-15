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Posted 15 октября, 11:27

Published 15 октября, 11:27

Modified 15 октября, 11:29

Updated 15 октября, 11:29

Мэр Тюмени Афанасьев дал старт новому проекту ГК «Страна Девелопмент» «Остров-Сад»

Мэр Тюмени Афанасьев дал старт новому проекту ГК «Страна Девелопмент» «Остров-Сад»

15 октября 2024, 11:27
Фото: ГК «Страна Девелопмент»
Сюжет
Строительство
Сегодня в Тюмени в районе ДОК началось строительство жилого комплекса в рамках программы комплексного развития территорий. Старт новому проекту дал глава города Максим Афанасьев и руководитель федеральной строительной компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Новый ЖК под названием «Остров-сад» будет возведен на участке площадью 89 га. На этой территории планируется построить комплекс, который рассчитан на почти 900 000 жилых кв. м. Срок реализации проекта — 2023–2033 гг.

Микрорайон будет включать все современные подходы ГК «Страна Девелопмент» к реализации проекта по принципу «город в городе»: безбарьерная среда, закрытые безопасные дворы, зеленая благоустроенная территория, стрит-ритейл на первых этажах, крытые паркинги, развивающие детские площадки, различные спортивные зоны и места для отдыха, большой пешеходный бульвар. 7 га будут отданы от благоустройство и озеленение.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»
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На участке запланировано строительство 2 школ, вместительность каждой 1550 учеников. 4 детских садов, общей вместительностью 1200 мест. Объект здравоохранения и спортивные объекты. Строительство будет вестись за счет бюджета города.

В рамках реализации проекта будет демонтирован 281 дом, включая ИЖС. Большая часть домов без водопровода и канализации, поэтому жители домов набирают воду в уличной колонке. Кто-то пользуется септиками. Более 900 человек смогут улучшить свои жилищные условия.

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#Мелиса Учунджю#Бизнес#Тюмень#Строительство#Благоустройство#Максим Афанасьев#Жилой комплекс#ГК Страна Девелопмент
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