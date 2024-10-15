Мэр Тюмени Афанасьев дал старт новому проекту ГК «Страна Девелопмент» «Остров-Сад»

Posted 15 октября, 11:27
Published 15 октября, 11:27
Modified 15 октября, 11:29
Updated 15 октября, 11:29
Новый ЖК под названием «Остров-сад» будет возведен на участке площадью 89 га. На этой территории планируется построить комплекс, который рассчитан на почти 900 000 жилых кв. м. Срок реализации проекта — 2023–2033 гг.
Микрорайон будет включать все современные подходы ГК «Страна Девелопмент» к реализации проекта по принципу «город в городе»: безбарьерная среда, закрытые безопасные дворы, зеленая благоустроенная территория, стрит-ритейл на первых этажах, крытые паркинги, развивающие детские площадки, различные спортивные зоны и места для отдыха, большой пешеходный бульвар. 7 га будут отданы от благоустройство и озеленение.
На участке запланировано строительство 2 школ, вместительность каждой 1550 учеников. 4 детских садов, общей вместительностью 1200 мест. Объект здравоохранения и спортивные объекты. Строительство будет вестись за счет бюджета города.
В рамках реализации проекта будет демонтирован 281 дом, включая ИЖС. Большая часть домов без водопровода и канализации, поэтому жители домов набирают воду в уличной колонке. Кто-то пользуется септиками. Более 900 человек смогут улучшить свои жилищные условия.