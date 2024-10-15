Мэр Тюмени Афанасьев дал старт новому проекту ГК «Страна Девелопмент» «Остров-Сад»

Микрорайон будет включать все современные подходы ГК «Страна Девелопмент» к реализации проекта по принципу «город в городе»: безбарьерная среда, закрытые безопасные дворы, зеленая благоустроенная территория, стрит-ритейл на первых этажах, крытые паркинги, развивающие детские площадки, различные спортивные зоны и места для отдыха, большой пешеходный бульвар. 7 га будут отданы от благоустройство и озеленение.