Глава РЭО Буцаев озвучил предложение о пересмотре тарифов в сфере ТКО

Posted 15 октября, 16:05
Published 15 октября, 16:05
Modified 15 октября, 16:05
Updated 15 октября, 16:05
Выступая на Всероссийской тарифной конференции в Сочи 15 октября, глава РЭО озвучил инициативы по совершенствованию тарифного законодательства в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Согласно заявлению Дениса Буцаева, использование данных ФГИС УТКО дает возможность составить представление о реальной потребности регоператоров в техническом оснащении, сотрудниках и объемах транспортной работы. На базе объективных факторов с задействованием методологии сравнительного анализа можно выстроить эффективное тарифное регулирование. Прежде этот метод задействовался в разработке нормативов накопления ТКО, где подтвердилась его результативность. Количество спорных ситуаций и конфликтов, затрагивающих тему нормативов накопления, значительно снизилось. Такой подход может успешно применяться при оценке расходов на транспортировку ТКО и на отдельные компоненты тарифов — например, на оплату труда. Об этом сообщает 56orb.ru.
В процессе рассмотрения тарифной заявки необходимо делать акцент не на количестве мусоровозов, находящемся на балансе регионального оператора, а на том, сколько единиц спецтехники реально используется в перевозке ТКО в его зоне деятельности.
В ходе проведения ежегодной корректировки территориальных схем до 1 сентября необходимо выверять балансы обращения с отходами и вносить данные в ФГИС УТКО. Эта информация может затем эффективно использоваться в тарифном регулировании.
Основная часть документации, которая требуется для формирования тарифной заявки, должна запрашиваться через ФГИС УТКО. Такой подход позволит гарантировать максимальную актуальность и достоверность данных в системе, что, в свою очередь, упростит работу регулирующих органов.
«Процесс согласования с представительными органами превышения предельного индекса в сфере ТКО необходимо поднимать с муниципального на региональный уровень, никакая инфраструктура в сфере обращения с ТКО не создается для отдельного муниципалитета», — подытожил гендиректор РЭО.