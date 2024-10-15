Глава РЭО Буцаев озвучил предложение о пересмотре тарифов в сфере ТКО

Согласно заявлению Дениса Буцаева, использование данных ФГИС УТКО дает возможность составить представление о реальной потребности регоператоров в техническом оснащении, сотрудниках и объемах транспортной работы. На базе объективных факторов с задействованием методологии сравнительного анализа можно выстроить эффективное тарифное регулирование. Прежде этот метод задействовался в разработке нормативов накопления ТКО, где подтвердилась его результативность. Количество спорных ситуаций и конфликтов, затрагивающих тему нормативов накопления, значительно снизилось. Такой подход может успешно применяться при оценке расходов на транспортировку ТКО и на отдельные компоненты тарифов — например, на оплату труда. Об этом сообщает 56orb.ru.