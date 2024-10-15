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Posted 15 октября, 16:05

Published 15 октября, 16:05

Modified 15 октября, 16:05

Updated 15 октября, 16:05

Глава РЭО Буцаев озвучил предложение о пересмотре тарифов в сфере ТКО

Глава РЭО Буцаев озвучил предложение о пересмотре тарифов в сфере ТКО

15 октября 2024, 16:05
Фото: РЭО
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, расчет тарифов должен производиться на основе данных, собранных в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Выступая на Всероссийской тарифной конференции в Сочи 15 октября, глава РЭО озвучил инициативы по совершенствованию тарифного законодательства в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Согласно заявлению Дениса Буцаева, использование данных ФГИС УТКО дает возможность составить представление о реальной потребности регоператоров в техническом оснащении, сотрудниках и объемах транспортной работы. На базе объективных факторов с задействованием методологии сравнительного анализа можно выстроить эффективное тарифное регулирование. Прежде этот метод задействовался в разработке нормативов накопления ТКО, где подтвердилась его результативность. Количество спорных ситуаций и конфликтов, затрагивающих тему нормативов накопления, значительно снизилось. Такой подход может успешно применяться при оценке расходов на транспортировку ТКО и на отдельные компоненты тарифов — например, на оплату труда. Об этом сообщает 56orb.ru.

Фото: РЭО

В процессе рассмотрения тарифной заявки необходимо делать акцент не на количестве мусоровозов, находящемся на балансе регионального оператора, а на том, сколько единиц спецтехники реально используется в перевозке ТКО в его зоне деятельности.

В ходе проведения ежегодной корректировки территориальных схем до 1 сентября необходимо выверять балансы обращения с отходами и вносить данные в ФГИС УТКО. Эта информация может затем эффективно использоваться в тарифном регулировании.

Основная часть документации, которая требуется для формирования тарифной заявки, должна запрашиваться через ФГИС УТКО. Такой подход позволит гарантировать максимальную актуальность и достоверность данных в системе, что, в свою очередь, упростит работу регулирующих органов.

«Процесс согласования с представительными органами превышения предельного индекса в сфере ТКО необходимо поднимать с муниципального на региональный уровень, никакая инфраструктура в сфере обращения с ТКО не создается для отдельного муниципалитета», — подытожил гендиректор РЭО.

#Общество
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