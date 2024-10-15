ФОМС назвал объемы использования ИИ при маммографии

Кроме того, Баланин выделил, что внедрение ИИ в диагностические процессы делает медицинскую помощь более доступной и уменьшает время, требуемое для анализа и подготовки заключений. Также он отметил, что это способствует снижению количества врачебных ошибок и уменьшению расходов на лечение благодаря раннему обнаружению онкологических заболеваний.