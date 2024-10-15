ФОМС назвал объемы использования ИИ при маммографии

Posted 15 октября, 11:22
Published 15 октября, 11:22
Modified 15 октября, 11:22
Updated 15 октября, 11:22
Руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин подчеркнул значимость развития нейросетей для поддержки врачей в диагностике рака груди.
Баланин отметил, что последние достижения в области искусственного интеллекта и медицины существенно улучшают процессы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Использование нейросетей в медицинской практике, особенно для выявления рака груди, стало приоритетным направлением для ФОМС. Об этом пишет tass.ru.
Кроме того, Баланин выделил, что внедрение ИИ в диагностические процессы делает медицинскую помощь более доступной и уменьшает время, требуемое для анализа и подготовки заключений. Также он отметил, что это способствует снижению количества врачебных ошибок и уменьшению расходов на лечение благодаря раннему обнаружению онкологических заболеваний.
С 1993 года октябрь объявлен Всемирным месяцем борьбы с раком груди согласно решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 44 странах мира ежегодно 15 октября отмечают день борьбы с этим заболеванием.