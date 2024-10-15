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Posted 15 октября, 11:22

Published 15 октября, 11:22

Modified 15 октября, 11:22

Updated 15 октября, 11:22

ФОМС назвал объемы использования ИИ при маммографии

ФОМС назвал объемы использования ИИ при маммографии

15 октября 2024, 11:22
Фото: 1MI
За первые семь месяцев 2024 года при помощи технологий искусственного интеллекта было выполнено около 600 тысяч маммографических исследований.

Руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин подчеркнул значимость развития нейросетей для поддержки врачей в диагностике рака груди.

Баланин отметил, что последние достижения в области искусственного интеллекта и медицины существенно улучшают процессы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Использование нейросетей в медицинской практике, особенно для выявления рака груди, стало приоритетным направлением для ФОМС. Об этом пишет tass.ru.

Кроме того, Баланин выделил, что внедрение ИИ в диагностические процессы делает медицинскую помощь более доступной и уменьшает время, требуемое для анализа и подготовки заключений. Также он отметил, что это способствует снижению количества врачебных ошибок и уменьшению расходов на лечение благодаря раннему обнаружению онкологических заболеваний.

С 1993 года октябрь объявлен Всемирным месяцем борьбы с раком груди согласно решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 44 странах мира ежегодно 15 октября отмечают день борьбы с этим заболеванием.

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