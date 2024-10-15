Денис Сафин: По инициативе «Уральской Стали» в Новотроицке открыли инженерные классы

Это событие стало важным событием для школьников и их родителей, так как по инициативе УК «Уральская Сталь» были открыты инженерные классы на базе лицея и гимназии Новотроицка. Эти занятия помогут учащимся подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, школьники также смогут углубленно изучать математику, физику и химию после уроков, пишет 56orb.ru.