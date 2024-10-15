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Posted 15 октября, 10:36

Published 15 октября, 10:36

Modified 15 октября, 10:36

Updated 15 октября, 10:36

Денис Сафин: По инициативе «Уральской Стали» в Новотроицке открыли инженерные классы

Денис Сафин: По инициативе «Уральской Стали» в Новотроицке открыли инженерные классы

15 октября 2024, 10:36
Фото: Пресс-служба УК «Уральская Сталь»
В начале октября генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин посетил Новотроицк по рабочим вопросам. В рамках его визита была запланирована проверка хода строительства и ремонта промышленных объектов, а также торжественное открытие инженерных классов «Уральской Стали» в городском лицее.

Это событие стало важным событием для школьников и их родителей, так как по инициативе УК «Уральская Сталь» были открыты инженерные классы на базе лицея и гимназии Новотроицка. Эти занятия помогут учащимся подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, школьники также смогут углубленно изучать математику, физику и химию после уроков, пишет 56orb.ru.

Кроме учебы, подростки будут участвовать в мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию. Помощь с адаптацией к дополнительным занятиям им окажут опытные учителя, а также кураторы.

В ходе церемонии открытия Денис Сафин подчеркнул, что этот проект принесет пользу не только школьникам, но и компании, поскольку речь идет о подготовке квалифицированных специалистов для «Уральской Стали».

Как рассказал Денис Сафин, целью запуска этого проекта является обеспечение компании «Уральская Сталь» квалифицированными кадрами начиная со школы. По его мнению, ребята также заинтересованы в сотрудничестве с таким партнером, который поможет им быстро и эффективно построить карьеру.

«Мы запустили этот проект, чтобы обеспечить Уральскую Сталь лучшими кадрами. Готовить их нужно со школы. Мы действительно понимаем, что делаем это для взаимовыгодного сотрудничества», — сообщил Денис Сафин.

Группа компаний «Уральская Сталь» взяла на себя инициативу по оснащению инженерных классов необходимым оборудованием.

Управляющий директор комбината Сергей Журавлёв выразил уверенность в том, что выпускники инженерных классов не только смогут поступить в профильные высшие учебные заведения, но и найдут возможность для реализации успешной карьеры на комбинате «Уральская Сталь». В рамках стратегии развития комбината планируется создание 2000 новых рабочих мест.

Кроме того, Денис Сафин посетил площадку строительства многоквартирного дома, возводимого для сотрудников «Уральской Стали». В соответствии с проектом на первом этаже здания разместятся 16 коммерческих помещений, в том числе ресторан. Генеральный директор УК «Уральская Сталь» отметил важность тщательного выбора арендаторов, чтобы обеспечить жильцам качественные услуги.

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