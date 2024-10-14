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Posted 14 октября, 14:31

Published 14 октября, 14:31

Modified 14 октября, 14:33

Updated 14 октября, 14:33

Жительница Тюмени ударила полицейского ногой в глаз

Жительница Тюмени ударила полицейского ногой в глаз

14 октября 2024, 14:31
Фото: 1MI
Теперь женщине придется выплатить полицейскому денежную компенсацию за причиненный ущерб.

Жительница Тюмени напала на сотрудника правоохранительных органов в полицейском участке, нанеся удар ногой по лицу, попутно оскорбив его. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Из материалов судебного разбирательства известно, что инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Женщина, находившаяся в полицейском участке, ударила сотрудника правоохранительных органов ногой в лицо, нанеся травму верхнего века, проявившуюся в виде гематомы и воспаления сетчатки глаза, что привело к незначительному ущербу здоровью.

Более того, женщина публично оскорбила полицейского и задела его честь и достоинство.

Весной текущего года женщине был вынесен судебный приговор и определено наказание за ее преступные действия. Пострадавший полицейский обратился в суд с требованием о компенсации морального ущерба, причиненного ему этим преступлением, которую он оценил в 500 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования правоохранителя и взыскал со злоумышленницы 150 тысяч рублей в его пользу. Кроме того, женщину обязали уплатить госпошлину в бюджет Тюменского муниципального района.

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Ранее мы рассказывали, как в Тюмени пассажир напал на таксиста, за что ему теперь грозит 15 лет лишения свободы.

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