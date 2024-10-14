Школьников и студентов Ямала отправили в поездку в Санкт-Петербург

Posted 14 октября, 11:43
Published 14 октября, 11:43
Modified 14 октября, 11:45
Updated 14 октября, 11:45
Ямальские школьники и студенты отправились в культурно-познавательную поездку «Моя Россия». Участники проекта из Муравленко, Салехарда, Нябрьска, Шурышкарского, Ямальского, Приуральского районов и Лабытнанги накануне вылетели в Санкт-Петербург. Победителей патриотических мероприятий ждут экскурсии по достопримечательностям Северной столицы.
Проект реализуется по инициативе губернатора округа Дмитрия Артюхова. Юные северяне посетят Петропавловскую крепость и собор, а также насладятся величием дворцов и знаменитых фонтанов в Петергофе. В Кронштадте они ознакомятся с главными соборами и парками, посетят Кронштадтское Доковое Адмиралтейство императора Петра I и музей обороны Ленинграда. Также запланированы экскурсии по «Дороге жизни» и посещения парка развлечений «Мазапарк» и океанариума.
Поездка проходит в два этапа: с 13 по 18 и с 20 по 25 октября. Во второй поток отправятся школьники из Нового Уренгоя, Губкинского и других районов. На Ямале уделяется большое внимание патриотическому воспитанию: работают восемь центров военно-патриотического воспитания.
С начала 2024 года на Ямале прошли встречи с Героями России, и до конца года ожидаются еще четыре. Губернатор Дмитрий Артюхов возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети». При его участии разрабатывается новый профильный национальный проект.