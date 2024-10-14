Школьников и студентов Ямала отправили в поездку в Санкт-Петербург

Проект реализуется по инициативе губернатора округа Дмитрия Артюхова. Юные северяне посетят Петропавловскую крепость и собор, а также насладятся величием дворцов и знаменитых фонтанов в Петергофе. В Кронштадте они ознакомятся с главными соборами и парками, посетят Кронштадтское Доковое Адмиралтейство императора Петра I и музей обороны Ленинграда. Также запланированы экскурсии по «Дороге жизни» и посещения парка развлечений «Мазапарк» и океанариума.