РЭО: Гости РЭФ смогли сделать 1,1 тыс. сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

Posted 14 октября, 12:58
Published 14 октября, 12:58
Modified 14 октября, 13:15
Updated 14 октября, 13:15
По словам Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора, мастерская переработки «Зеленый фургон» осуществляет полный цикл переработки пластиковых отходов и предлагает десять различных мастер-классов, сообщает 56orb.ru. В 2023 году она участвовала в 18 мероприятиях, которые привлекли более 38 000 посетителей, среди которых было много взрослых. Мастерская пользовалась большим интересом у посетителей, и РЭФ не стал исключением. За три дня форума участники переработали 200 килограммов пластиковых крышек и изготовили 1100 сувениров.
Переработанные крышечки отправятся на дальнейшую переработку, а полученное вторичное сырье будет использовано для производства мебели.
В первый день форума, молодежный, участники создали более 600 экосувениров и переработали 150 кг крышек на велошредерах. В последующие два дня деловой программы форума было изготовлено ещё 500 сувениров и переработано 50 кг крышек.
В 2024 году Российский экологический форум проходил с 7 по 9 октября. Он включал молодежный день и деловую программу. Более подробную информацию о событии можно найти на официальном сайте Российского экологического оператора. Организаторы форума — Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии.