РЭО: Гости РЭФ смогли сделать 1,1 тыс. сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

По словам Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора, мастерская переработки «Зеленый фургон» осуществляет полный цикл переработки пластиковых отходов и предлагает десять различных мастер-классов, сообщает 56orb.ru. В 2023 году она участвовала в 18 мероприятиях, которые привлекли более 38 000 посетителей, среди которых было много взрослых. Мастерская пользовалась большим интересом у посетителей, и РЭФ не стал исключением. За три дня форума участники переработали 200 килограммов пластиковых крышек и изготовили 1100 сувениров.