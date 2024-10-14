nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 12:58

Published 14 октября, 12:58

Modified 14 октября, 13:15

Updated 14 октября, 13:15

РЭО: Гости РЭФ смогли сделать 1,1 тыс. сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

РЭО: Гости РЭФ смогли сделать 1,1 тыс. сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

14 октября 2024, 12:58
Фото: reo.ru
Участники Российского экологического форума (РЭФ) в Подмосковье за три дня сумели изготовить 1100 карабинов, значков и брелоков из пластиковых отходов в мастерской по переработке «Зеленый фургон».

По словам Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора, мастерская переработки «Зеленый фургон» осуществляет полный цикл переработки пластиковых отходов и предлагает десять различных мастер-классов, сообщает 56orb.ru. В 2023 году она участвовала в 18 мероприятиях, которые привлекли более 38 000 посетителей, среди которых было много взрослых. Мастерская пользовалась большим интересом у посетителей, и РЭФ не стал исключением. За три дня форума участники переработали 200 килограммов пластиковых крышек и изготовили 1100 сувениров.

Переработанные крышечки отправятся на дальнейшую переработку, а полученное вторичное сырье будет использовано для производства мебели.

В первый день форума, молодежный, участники создали более 600 экосувениров и переработали 150 кг крышек на велошредерах. В последующие два дня деловой программы форума было изготовлено ещё 500 сувениров и переработано 50 кг крышек.

В 2024 году Российский экологический форум проходил с 7 по 9 октября. Он включал молодежный день и деловую программу. Более подробную информацию о событии можно найти на официальном сайте Российского экологического оператора. Организаторы форума — Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика