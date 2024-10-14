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Posted 14 октября, 16:19

Published 14 октября, 16:19

Modified 14 октября, 16:19

Updated 14 октября, 16:19

На заседании экспертного совета по устойчивому развитию РЭО представили итоги работы

На заседании экспертного совета по устойчивому развитию РЭО представили итоги работы

14 октября 2024, 16:19
Фото: reo.ru
8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ) состоялось заседание экспертного совета по устойчивому развитию Российского экологического оператора.

Модератором мероприятия стала руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН, председатель экспертного совета РЭО Светлана Бик.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, кредитование стало ключевым финансовым инструментом РЭО для инвестиций в инфраструктуру отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла. Во время заседания на обсуждение были поставлены вопросы верификации зеленых займов публично-правовых компаний. РЭО стал инициатором подготовки пакета локальной методической и процедурной документации на базе таксономии зеленых и адаптационных проектов и прочих нормативных документов по проведению внутренней экспертной верификации зеленых займов РЭО. При его создании необходимо учитывать особенности организационно-правового статуса компании. Об этом пишет 56orb.ru.

По словам Светланы Бик, заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО традиционно проводится в ходе РЭФ для оценки результатов проделанной работы. Участники мероприятия рассмотрели отчет об устойчивом развитии за минувший год и обсудили получение компанией высокого ESG-рейтинга, пакет локальных нормативов по рискам и инвестициям и первые методики климатических проектов, а также развитие зеленых инвестиций РЭО и систему подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла.

ESG-рейтинг на уровне ESG-АА расшифровывается как «очень высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам». Такая оценка была присвоена РЭО в сентябре этого года.

Экспертный совет по устойчивому развитию ППК «РЭО» учрежден в 2021 году. Он выступает в роли консультативного органа при гендиректоре организации, созданного с целью поддержки и сопровождения трансформации отрасли обращения с отходами на основе социально-экологических приоритетов в управлении.

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