На заседании экспертного совета по устойчивому развитию РЭО представили итоги работы

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, кредитование стало ключевым финансовым инструментом РЭО для инвестиций в инфраструктуру отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла. Во время заседания на обсуждение были поставлены вопросы верификации зеленых займов публично-правовых компаний. РЭО стал инициатором подготовки пакета локальной методической и процедурной документации на базе таксономии зеленых и адаптационных проектов и прочих нормативных документов по проведению внутренней экспертной верификации зеленых займов РЭО. При его создании необходимо учитывать особенности организационно-правового статуса компании. Об этом пишет 56orb.ru.