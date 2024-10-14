В то же время двое чиновников, занимающих руководящие посты в правительстве округа, находятся под арестом. Им предъявляются обвинения в том, что они якобы использовали бюджетные средства для покупки транспортных средств с кондиционерами, однако приобрели их без кондиционеров по более низкой цене. Тем не менее экспертная комиссия пришла к выводу, что информация о полном отсутствии систем кондиционирования значительно преувеличена.