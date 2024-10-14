Posted 14 октября, 15:00
Published 14 октября, 15:00
Modified 14 октября, 15:00
Updated 14 октября, 15:00
В состав комиссии вошли представители администрации Нижневартовска и компании «АвтоМАЗ». Соответствующий госконтракт был заключен между властями ХМАО-Югры и компанией «АвтоМАЗ», информирует muksun.fm.
Осмотр салонов пассажирских автобусов и приемка работ проходили в конце сентября — начале октября 2024 года. Специалисты детально проверили системы кондиционирования с подачей холодного воздуха в салон транспортного средства. По результатам проверки были подписаны протоколы, подтверждающие работоспособность систем.
В то же время двое чиновников, занимающих руководящие посты в правительстве округа, находятся под арестом. Им предъявляются обвинения в том, что они якобы использовали бюджетные средства для покупки транспортных средств с кондиционерами, однако приобрели их без кондиционеров по более низкой цене. Тем не менее экспертная комиссия пришла к выводу, что информация о полном отсутствии систем кондиционирования значительно преувеличена.
Весной 2024 года компания «Домтрансавто», специализирующаяся на пассажирских перевозках, пришла на рынок Нижневартовска, выиграв муниципальный тендер. Она сразу приступила к внедрению транспортной реформы. У перевозчика уже есть опыт налаживания пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге. После замены старых транспортных средств на новые автобусы ЛИАЗ компания сократила интервал движения, особенно в часы пик. Благодаря увеличению зарплаты нижневартовским водителям компания достигла 100%-ной укомплектованности водительского состава.
Для повышения удобства и привлекательности услуг пассажироперевозок компания «Домтрансавто» организует розыгрыши бесплатных проездных билетов и внедряет современные платежные системы в рамках реализации задачи по цифровизации транспортной инфраструктуры в регионах России.