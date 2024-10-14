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Posted 14 октября, 15:59

Published 14 октября, 15:59

Modified 14 октября, 16:01

Updated 14 октября, 16:01

Историк Сенявский напомнил, что налог на бездетность не повлиял на рождаемость в СССР

14 октября 2024, 15:59
Историк отметил, что налог не влиял на рождаемость в Советском Союзе, а пики её приходились на более масштабные поколения и были связаны с уверенностью населения в завтрашнем дне.

Александр Сенявский, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, рассказал «Ридусу», что в СССР налог на бездетность не оказал влияния на рождаемость в стране. «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» действовал с ноября 1941 по 1990 год и составлял 6% от зарплаты. Им не облагались лица с заработком ниже 70 рублей в месяц, студенты, монахи, военнослужащие и люди, которые не могли иметь детей по медицинским показателям.

Сенявский отметил, что данный налог взимался автоматически и не влиял на демографическую ситуацию. Он выразил сомнение в том, что советские мужчины из-за налога торопились жениться и заводить детей. Однако вспышки рождаемости в СССР тоже были. Историк объяснил их сменой поколений. Пик рождаемости приходился на вступление в детородный возраст более масштабных поколений. Также он добавил, что люди в Советском Союзе были уверены в завтрашнем дне, что положительно влияло на демографическую ситуацию. Однако сегодня подобной уверенности у россиян, по его словам, нет.

Собеседник издания также объяснил, почему крестьяне в Российской империи рожали по десять и больше детей. Дело было в некачественной медицине, из-за которой многие дети умирали. Социальная структура того времени предполагала, что дети берут на себя содержание родителей, поэтому семьи пытались завести как можно больше детей.

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