Историк Сенявский напомнил, что налог на бездетность не повлиял на рождаемость в СССР

Сенявский отметил, что данный налог взимался автоматически и не влиял на демографическую ситуацию. Он выразил сомнение в том, что советские мужчины из-за налога торопились жениться и заводить детей. Однако вспышки рождаемости в СССР тоже были. Историк объяснил их сменой поколений. Пик рождаемости приходился на вступление в детородный возраст более масштабных поколений. Также он добавил, что люди в Советском Союзе были уверены в завтрашнем дне, что положительно влияло на демографическую ситуацию. Однако сегодня подобной уверенности у россиян, по его словам, нет.