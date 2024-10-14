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Posted 14 октября, 08:54

Published 14 октября, 08:54

Modified 14 октября, 08:55

Updated 14 октября, 08:55

Илон Маск представил робота-гуманоида Optimus Gen 2

Илон Маск представил робота-гуманоида Optimus Gen 2

14 октября 2024, 08:54
Фото: Tesla
На мероприятии We, Robot от Tesla Илон Маск представил нового робота-гуманоида, названного Optimus Gen 2.

Основную часть события возглавил сам предприниматель Илон Маск, который произвел яркое впечатление, выйдя из кинозала и сев в представленное кибертакси Cybercab, сообщает newkhakasiya.online. После этого вышла группа роботов, которые при проведении вечернего мероприятия развлекали гостей, подавая им напитки и необычно танцуя.

Маск подчеркнул, что роботы-гуманоиды могут выполнять разнообразные задачи, такие как выгуливание домашних животных, уход за газоном и забота о детях. Он также отметил, что новые роботы Optimus Gen 2 имеют потенциал стать одними из самых значимых продуктов в бизнесе, что, по его словам, может увеличить капитализацию компании предпринимателя до 25 триллионов долларов. Стоимость самого робота будет доступной — Маск оценил примерную цену в 20 — 30 тысяч долларов.

Также предприниматель отметил, что примерно такая же сумма потребуется для приобретения кибертакси. Таким образом, за 60 тысяч долларов можно будет купить и самоуправляемое такси, и робота для выполнения домашних задач.

#Общество
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