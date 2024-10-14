Илон Маск представил робота-гуманоида Optimus Gen 2

Маск подчеркнул, что роботы-гуманоиды могут выполнять разнообразные задачи, такие как выгуливание домашних животных, уход за газоном и забота о детях. Он также отметил, что новые роботы Optimus Gen 2 имеют потенциал стать одними из самых значимых продуктов в бизнесе, что, по его словам, может увеличить капитализацию компании предпринимателя до 25 триллионов долларов. Стоимость самого робота будет доступной — Маск оценил примерную цену в 20 — 30 тысяч долларов.