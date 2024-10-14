Илон Маск представил робота-гуманоида Optimus Gen 2

Posted 14 октября, 08:54
Published 14 октября, 08:54
Modified 14 октября, 08:55
Updated 14 октября, 08:55
Основную часть события возглавил сам предприниматель Илон Маск, который произвел яркое впечатление, выйдя из кинозала и сев в представленное кибертакси Cybercab, сообщает newkhakasiya.online. После этого вышла группа роботов, которые при проведении вечернего мероприятия развлекали гостей, подавая им напитки и необычно танцуя.
Маск подчеркнул, что роботы-гуманоиды могут выполнять разнообразные задачи, такие как выгуливание домашних животных, уход за газоном и забота о детях. Он также отметил, что новые роботы Optimus Gen 2 имеют потенциал стать одними из самых значимых продуктов в бизнесе, что, по его словам, может увеличить капитализацию компании предпринимателя до 25 триллионов долларов. Стоимость самого робота будет доступной — Маск оценил примерную цену в 20 — 30 тысяч долларов.
Также предприниматель отметил, что примерно такая же сумма потребуется для приобретения кибертакси. Таким образом, за 60 тысяч долларов можно будет купить и самоуправляемое такси, и робота для выполнения домашних задач.