«Грядет потепление». Автоэксперт призвал повременить со сменой шин

«Если вы чрезвычайно аккуратный человек, нежный, и готов резко не тормозить, то вы можете поменять резину, но если мы посмотрим на прогноз погоды, то еще грядет скоро потепление. Чуть ли не с сегодняшнего вечера», — отметил собеседник 360.ru.