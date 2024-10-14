Депутаты городской Думы посетили «Тюменскую марку — 2024»

Posted 14 октября, 10:42
Published 14 октября, 10:42
Modified 14 октября, 10:44
Updated 14 октября, 10:44
У участников есть возможность обрести новые знакомства и контакты, бесплатно пройти семинары и мастер-классы, а также расширить клиентскую базу. В этом году мероприятие проходит совместно с Форумом креативных предпринимателей «КПД». Это международное событие, основной темой которого стало формирование новых смыслов и векторов развития креативных индустрий. Один из первых основателей «Тюменской марки» и автор идеи продвижения местных брендов — бывший мэр Тюмени Степан Киричук.
Мы создавали «Тюменскую марку» с целью пропаганды тюменских товаров, чтобы их можно было продать куда-то и получить деньги за них для города. Сейчас главными задачами стали внутренняя конкуренция и повышение качества продукции. Нынешние руководители и участники выставки достигли больших результатов, чем мы ранее. Мы гордимся, что стали первыми. Желаем нынешним участникам, чтобы у них все получилось, — сказал Степан Михайлович.
«Тюменская марка» проводится уже 22 раз. За это время в ней принял участие 1021 человек, прошло 60 семинаров. Это хорошая площадка для компаний, которые только начинают свой путь.
С каждым годом в событии участвует все больше и больше предпринимателей. Они представляют широкий ассортимент товаров. Мероприятие создано для встреч и обсуждения дальнейших планов, — подчеркнул Руслан Сабиров.
После торжественной церемонии открытия гостей познакомили с площадками и участниками, которые представляют свою продукцию. Выставка будет работать два дня: 11 и 12 октября. Посетить ее могут все желающие.
Тюменская марка» — это возможность обозначиться на рынке города. А тюменцы могут познакомиться с тем, что производят компании, которые сегодня представляют свою продукцию. Это замечательный контакт между потребителем и производителем, — поделился Сергей Пыхалов.
Выставка имеет большое значение для производств и компаний. Заместитель Председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов отметил, что продукт, который предлагают наши предприятия горожанам, востребован у тюменцев.
Уже третий десяток лет «Тюменская марка» служит нашим предпринимателям площадкой для обмена опытом. Здесь строятся новые деловые отношения. Город развивается и все это время конкурс трансформируется и меняется вместе с ним. Каждый год предлагается что-то новое, интересное и сохраняется то, что служит связующей нитью все эти несколько десятков лет: тепло тюменского характера, внимание к качеству продуктов и услуг, которые предлагают тюменские предприниматели и, конечно же, уважение к покупателям. Полагаю, что именно это позволяет площадке многие годы оставаться актуальной, — подвел итоги Дмитрий Осипов.