Депутаты городской Думы посетили «Тюменскую марку — 2024»

У участников есть возможность обрести новые знакомства и контакты, бесплатно пройти семинары и мастер-классы, а также расширить клиентскую базу. В этом году мероприятие проходит совместно с Форумом креативных предпринимателей «КПД». Это международное событие, основной темой которого стало формирование новых смыслов и векторов развития креативных индустрий. Один из первых основателей «Тюменской марки» и автор идеи продвижения местных брендов — бывший мэр Тюмени Степан Киричук.