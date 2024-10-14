Азат Ислаев займется вопросами строительства и дорожного хозяйства в Югре

Posted 14 октября, 10:40
Published 14 октября, 10:40
Modified 14 октября, 10:40
Updated 14 октября, 10:40
Согласно документу, Азат Ислаев будет отвечать за работу департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, департамента дорожного хозяйства и транспорта. Также чиновник будет курировать работу Гостехнадзора, а с января 2025-го — службы строительного надзора, которая в начале следующего года будет выделена из жилстройнадзора Югры. А вот вопросами ЖКХ и энергетики в новом окружном правительстве займется уже другой заместитель губернатора. Об этом пишет портал muksun.fm.
Ислаев также отвечает за строительство второго моста через реку Обь. Во время встречи с Владимиром Путиным в 2022 году чиновник пообещал достроить объект раньше срока — в конце 2025 года. На текущий момент строительство моста идет с опережением графика.