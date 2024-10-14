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Posted 14 октября, 10:40

Published 14 октября, 10:40

Modified 14 октября, 10:40

Updated 14 октября, 10:40

Азат Ислаев займется вопросами строительства и дорожного хозяйства в Югре

Азат Ислаев займется вопросами строительства и дорожного хозяйства в Югре

14 октября 2024, 10:40
Фото: Центр соцмедиа Югры
Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, назначил Азата Ислаева своим замом по вопросам строительства и дорожного хозяйства. Он занимался данной сферой ещё при прошлом губернаторе. Соответствующий документ был опубликован на сайте окружного правительства.

Согласно документу, Азат Ислаев будет отвечать за работу департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, департамента дорожного хозяйства и транспорта. Также чиновник будет курировать работу Гостехнадзора, а с января 2025-го — службы строительного надзора, которая в начале следующего года будет выделена из жилстройнадзора Югры. А вот вопросами ЖКХ и энергетики в новом окружном правительстве займется уже другой заместитель губернатора. Об этом пишет портал muksun.fm.

Ислаев также отвечает за строительство второго моста через реку Обь. Во время встречи с Владимиром Путиным в 2022 году чиновник пообещал достроить объект раньше срока — в конце 2025 года. На текущий момент строительство моста идет с опережением графика.

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