Азат Ислаев займется вопросами строительства и дорожного хозяйства в Югре

Согласно документу, Азат Ислаев будет отвечать за работу департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, департамента дорожного хозяйства и транспорта. Также чиновник будет курировать работу Гостехнадзора, а с января 2025-го — службы строительного надзора, которая в начале следующего года будет выделена из жилстройнадзора Югры. А вот вопросами ЖКХ и энергетики в новом окружном правительстве займется уже другой заместитель губернатора. Об этом пишет портал muksun.fm.