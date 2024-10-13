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Posted 13 октября, 03:31

Published 13 октября, 03:31

Modified 13 октября, 03:33

Updated 13 октября, 03:33

В Тюменской области похолодает до -14

В Тюменской области похолодает до -14

13 октября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Гололед, переменную облачность и ветер 5-10 м/с обещают в воскресенье, 13 октября, на юге Тюменской области метеорологи. Днем температура воздуха составит -1…+4, в темное время суток ожидается -4…-9, местами до -14.

В Тюмени 13 октября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В утренние часы термометры покажут -7…-0, днем потеплеет до 0…+2, в ночные часы ожидается -2…-5. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:07, закат в 17:41, продолжительность дня 10 часов 34 минуты.

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В Тобольске 13 октября ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -6…+3, в ночные часы столбики термометров покажут -1…-4. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

У УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:58, закат в 17:28, продолжительность дня 10 часов 30 минут.

В Ишиме 13 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем термометры покажут -8…+1, ночью температура воздуха составит -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью 1,8 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:49, закат в 17:27, продолжительность дня 10 часов 38 минут.

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