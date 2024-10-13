«Ужас какой-то»: главу «Этажей» Хусаинова ужаснуло состояние дома на Бабарынке

И добавил, что несмотря ужасающее состояние здания, существенного падения цен на выставленную на продажу недвижимости в нем нет. К примеру, пансионат площадью 14,5 квадратных метров стоит 1,6 миллиона рублей. Соответственно стоимость квадратного метра составляет 114 тысяч.