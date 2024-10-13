«Ужас какой-то»: главу «Этажей» Хусаинова ужаснуло состояние дома на Бабарынке

Posted 13 октября, 04:46
Published 13 октября, 04:46
Modified 14 октября, 05:26
Updated 14 октября, 05:26
«Для понимания ценообразования часто важно анализировать экстремумы. Сегодня неожиданно для себя прогуливался в районе на Бабарынке, Посмотрел цены на сайте, удивился — почему они такие низкие? Думаю, зайду внутрь. Не совсем понял, как такое состояние подъезда и в целом входа может быть в благополучной Тюмени, но факт есть факт», — отметил Хусаинов.
И добавил, что несмотря ужасающее состояние здания, существенного падения цен на выставленную на продажу недвижимости в нем нет. К примеру, пансионат площадью 14,5 квадратных метров стоит 1,6 миллиона рублей. Соответственно стоимость квадратного метра составляет 114 тысяч.
Для сравнения, по данным Restate.ru, в октябре средняя цена «квадрата» вторички в Тюмени составляла 119-120 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на новостройки. В частности, на трехкомнатные квартиры он увеличился на 12%.