Тюменская Тура обмелела на десятки на сантиметров

Posted 13 октября, 07:18
Published 13 октября, 07:18
Modified 13 октября, 07:20
Updated 13 октября, 07:20
Гидрологи отмечают, что в сентябре было зафиксировано стабильное снижение уровня воды по 3-11 сантиметров в сутки. В последние дни темпы обмеления замедлились, однако в настоящее время ждать повышения уровня воды в Туре тоже не стоит.
Специалисты отдела гидрологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» отмечают, что ситуация с дальнейшим обмелением Туры будет зависеть от числа выпадающих осадков на южном Урале и в Тюменской области. По предварительным прогнозам метеорологов, зима 2024-2025 не будет богата на осадки — не более 21 дня в целом за сезон. Средняя температура сезона составит -14°C, что незначительно выше показателя зимы 2023-2024.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти получили ответ от Росводресурсов на запрос по оздоровлению Туры. В ведомстве сообщили, что вопрос о включении реки в федеральный проект «Вода России» будет рассмотрен не ранее 2025 года.