nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 07:18

Published 13 октября, 07:18

Modified 13 октября, 07:20

Updated 13 октября, 07:20

Тюменская Тура обмелела на десятки на сантиметров

Тюменская Тура обмелела на десятки на сантиметров

13 октября 2024, 07:18
Фото: cam72.su
Сюжет
Тура
Тюменская река Тура за последний месяц обмелела на 56 сантиметров. Если по данным на 12 сентября 2024 уровень воды в реке составлял 11 сантиметров выше нулевой отметки, то 11 октября уже -45 сантиметров.

Гидрологи отмечают, что в сентябре было зафиксировано стабильное снижение уровня воды по 3-11 сантиметров в сутки. В последние дни темпы обмеления замедлились, однако в настоящее время ждать повышения уровня воды в Туре тоже не стоит.

Специалисты отдела гидрологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» отмечают, что ситуация с дальнейшим обмелением Туры будет зависеть от числа выпадающих осадков на южном Урале и в Тюменской области. По предварительным прогнозам метеорологов, зима 2024-2025 не будет богата на осадки — не более 21 дня в целом за сезон. Средняя температура сезона составит -14°C, что незначительно выше показателя зимы 2023-2024.

Снег не поможет! Уровень воды в Туре стремится к историческому минимуму
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти получили ответ от Росводресурсов на запрос по оздоровлению Туры. В ведомстве сообщили, что вопрос о включении реки в федеральный проект «Вода России» будет рассмотрен не ранее 2025 года.

Читайте также:
Разбилось вдребезги: в Тюмени на припаркованную иномарку обрушилась ледяная глыбаКому в Тюмени платят более 200 тысяч рублей«Ужас какой-то»: главу «Этажей» Хусаинова ужаснуло состояние дома на Бабарынка
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тура#Река Тура#Обмеление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика