Тюменская Тура обмелела на десятки на сантиметров

Специалисты отдела гидрологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» отмечают, что ситуация с дальнейшим обмелением Туры будет зависеть от числа выпадающих осадков на южном Урале и в Тюменской области. По предварительным прогнозам метеорологов, зима 2024-2025 не будет богата на осадки — не более 21 дня в целом за сезон. Средняя температура сезона составит -14°C, что незначительно выше показателя зимы 2023-2024.