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Posted 13 октября 2024, 03:47

Published 13 октября 2024, 03:47

Modified 13 октября 2024, 03:49

Updated 13 октября 2024, 03:49

Самолет из Югры не смог приземлиться в Рощино из-за птицы

Самолет из Югры не смог приземлиться в Рощино из-за птицы

13 октября 2024, 03:47
Фото: 1MI.
Экипажу рейса Советский — Рощино пришлось уйти на второй круг при посадки из-за птицы на взлетно-посадочной полосе.
«Тюмень, зона аэродром Рощино, „Газпром авиа“. На удалении 5 километров по команде диспетчера, уход на второй круг по причине птицы на полосе. Посадка в 08.46(UTC) благополучно», — сообщает тг-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября.

У самолета, вылетевшего из Нового Уренгоя в Тюмень, во время взлета открылась дверь
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Ранее «Наш Город» писал, что утром 7 октября вылетевший из Тюмени в Надым самолет вернулся обратно в аэропорт вылета практически после половину проделанного пути. Причиной стала техническая неисправность самолета.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Самолет#Самолеты
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