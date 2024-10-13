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Posted 13 октября, 06:05

Published 13 октября, 06:05

Modified 13 октября, 06:07

Updated 13 октября, 06:07

В Тюмени на припаркованную иномарку обрушилась ледяная глыба

Разбилось вдребезги: в Тюмени на припаркованную иномарку обрушилась ледяная глыба

13 октября 2024, 06:05
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени на припаркованную иномарку обрушилась ледяная глыба

В Тюмени появились первые пострадавшие от сосулек. Накануне ледяная глыба с крыши дома по улице Моторостроителей, 9, рухнула на припаркованный автомобиль Mitsubishi.

В результате инцидента у иномарки полностью оказалось разбито заднее лобовое стекло. К счастью, повреждения получил только автомобиль.

Фото: ЧС Тюмень
«Наверное, когда сосульки упадут на прохожего и убьют его, УК начнет беспокоиться», — посетовала Катерина Г.
Фото: ЧС Тюмень

Заметим, дом по улице Моторостроителей, 9, обслуживает управляющая компания «Вектор». УК входит в перечень самых недобросовестных компаний, по мнению жителей Тюмени. «Вектор» работает в областной столице с 2018 года, обслуживает 44 дома. По данным ФНС, выручка компании за 2023 год выросла на 2% — до 128 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 28% — до 6 миллионов.

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» и «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» Генеральной Прокуратуры РФ, в отношении компании УК «Вектор» были инициированы 304 проверки и КНМ. В 40 из них были обнаружены нарушения.

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Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени обратился к мэру Максиму Афанасьеву с просьбой не применять антигололедные реагенты для очистки пешеходных дорожек. Горожанин посетовал, что соль в составе данных смесей портит обувь, автомобили и лапы домашних животных.

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