Разбилось вдребезги: в Тюмени на припаркованную иномарку обрушилась ледяная глыба

Posted 13 октября, 06:05
Published 13 октября, 06:05
Modified 13 октября, 06:07
Updated 13 октября, 06:07
В результате инцидента у иномарки полностью оказалось разбито заднее лобовое стекло. К счастью, повреждения получил только автомобиль.
«Наверное, когда сосульки упадут на прохожего и убьют его, УК начнет беспокоиться», — посетовала Катерина Г.
Заметим, дом по улице Моторостроителей, 9, обслуживает управляющая компания «Вектор». УК входит в перечень самых недобросовестных компаний, по мнению жителей Тюмени. «Вектор» работает в областной столице с 2018 года, обслуживает 44 дома. По данным ФНС, выручка компании за 2023 год выросла на 2% — до 128 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 28% — до 6 миллионов.
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» и «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» Генеральной Прокуратуры РФ, в отношении компании УК «Вектор» были инициированы 304 проверки и КНМ. В 40 из них были обнаружены нарушения.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени обратился к мэру Максиму Афанасьеву с просьбой не применять антигололедные реагенты для очистки пешеходных дорожек. Горожанин посетовал, что соль в составе данных смесей портит обувь, автомобили и лапы домашних животных.