Разбилось вдребезги: в Тюмени на припаркованную иномарку обрушилась ледяная глыба

Заметим, дом по улице Моторостроителей, 9, обслуживает управляющая компания «Вектор». УК входит в перечень самых недобросовестных компаний, по мнению жителей Тюмени. «Вектор» работает в областной столице с 2018 года, обслуживает 44 дома. По данным ФНС, выручка компании за 2023 год выросла на 2% — до 128 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 28% — до 6 миллионов.