Посетителя тюменской бургерной, кинувшего поднос в сотрудника, отправили в СИЗО

Posted 13 октября, 06:40
Published 13 октября, 06:40
Modified 13 октября, 06:42
Updated 13 октября, 06:42
Известно, что вспыльчивому тюменцу 33 года. И к ответственности его привлекают уже не в первый раз — в 2019 он был судим за вымогательство. В колонии провел четыре года, пишет 72.RU.
Напомним, инцидент произошел в торговом центре «Панама». Причиной конфликта стало то, что молодому человеку подали бургер, в составе которого была свинина. Раздосадованный клиент в итоге бросил поднос, на котором стояла еда, в лицо сотруднику бургерной.
ЧП заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Задержали молодого человека в тот же день. 12 октября суд определил ему меру пресечения.