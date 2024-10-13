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Posted 13 октября, 06:40

Published 13 октября, 06:40

Modified 13 октября, 06:42

Updated 13 октября, 06:42

Посетителя бургерной Тюмени, кинувшего поднос в сотрудника, отправили в СИЗО

Посетителя тюменской бургерной, кинувшего поднос в сотрудника, отправили в СИЗО

13 октября 2024, 06:40
Фото: 1MI

Посетителя бургерной Тюмени, кинувшего поднос в сотрудника, отправили в СИЗО

Сюжет
Суд
Такое решение вынес Центральный районный суд города. Под арестом молодой человек пробудет до декабря 2024 года.

Известно, что вспыльчивому тюменцу 33 года. И к ответственности его привлекают уже не в первый раз — в 2019 он был судим за вымогательство. В колонии провел четыре года, пишет 72.RU.

Видео: Темы Тюмени.

Напомним, инцидент произошел в торговом центре «Панама». Причиной конфликта стало то, что молодому человеку подали бургер, в составе которого была свинина. Раздосадованный клиент в итоге бросил поднос, на котором стояла еда, в лицо сотруднику бургерной.

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ЧП заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Задержали молодого человека в тот же день. 12 октября суд определил ему меру пресечения.

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