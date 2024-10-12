Средний чек на СТО Тюмени увеличился за год на 30%

Posted 12 октября, 12:13
Published 12 октября, 12:13
Modified 12 октября, 12:15
Updated 12 октября, 12:15
По данным экспертов, по сравнению с другими российскими городами в Тюмени самые низкие цены на услуги по обслуживанию автомобилей. К примеру, в Казани и Краснодаре размер среднего чека достигает 13-16 тысяч рублей, В Перми и Ростове-на-Дону — 11 тысяч, в Екатерибурге — 9 тысяч рублей.
«Цены на услуги СТО в городах отличаются. Прайсы формируются с учетом региональной специфики, кроме того, на цены влияют особенности местного автопарка и непосредственно ремонтных работ, размер среднего заработка, уровень конкуренции между СТО», — пояснила директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.
В Тюмени преимущественно на ремонт на СТО отдают Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus Toyota, и Lada, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за выпавшего в конце недели снега возник традиционный ажиотаж на СТО. Автовладельцам, желающим переобуть своих «железных коней», пришлось стоять в многочасовых очередях.