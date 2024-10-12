Средний чек на СТО Тюмени увеличился за год на 30%

По данным экспертов, по сравнению с другими российскими городами в Тюмени самые низкие цены на услуги по обслуживанию автомобилей. К примеру, в Казани и Краснодаре размер среднего чека достигает 13-16 тысяч рублей, В Перми и Ростове-на-Дону — 11 тысяч, в Екатерибурге — 9 тысяч рублей.