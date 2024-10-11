«Зима, мороз, Тюмень!»: в областную столицу приехал Дмитрий Губерниев

Posted 11 октября, 07:05
Published 11 октября, 07:05
Modified 11 октября, 07:07
Updated 11 октября, 07:07
И пока большая часть тюменцев страдала от выпавшего снега, Губерниев наслаждался «красотами» заснеженных улиц.
«Всем тюменский ЗОЖ. Зима, мороз, Тюмень! Утренняя тренировка на стадионе „Геолог“ прошла блестяще! Снег прекрасен», — сообщил телеведущий в своем тг-канале.
Между тем, жители Тюмени снегопад восприняли не так воодушевленно. Большинство горожан снег застал врасплох — в частности, автовладельцев, не успевших переобуться. Кроме того, немало неудобств снегопад принес и пешеходам — вследствие обильных осадков на тротуарах образовалась каша из снега и грязи, местами наледь.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным метеостанции Тюмени высота снежного покрова в городе утром 11 октября достигла 9 сантиметров. По данным метеорологов, таких показателей не было более 20 лет.