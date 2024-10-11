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Posted 11 октября, 07:05

Published 11 октября, 07:05

Modified 11 октября, 07:07

Updated 11 октября, 07:07

В Тюмени приехал Дмитрий Губерниев

«Зима, мороз, Тюмень!»: в областную столицу приехал Дмитрий Губерниев

11 октября 2024, 07:05
Фото: тг-канал Реальный Губер

В Тюмени приехал Дмитрий Губерниев

Сюжет
Снег
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз посетил Тюмень. Известный российский телеведущий стал гостем финала Континентальной Лиги Боулинга, что состоялся в областной столице 10 октября.

И пока большая часть тюменцев страдала от выпавшего снега, Губерниев наслаждался «красотами» заснеженных улиц.

Видео: тг-канал Реальный Губер.
«Всем тюменский ЗОЖ. Зима, мороз, Тюмень! Утренняя тренировка на стадионе „Геолог“ прошла блестяще! Снег прекрасен», — сообщил телеведущий в своем тг-канале.

Между тем, жители Тюмени снегопад восприняли не так воодушевленно. Большинство горожан снег застал врасплох — в частности, автовладельцев, не успевших переобуться. Кроме того, немало неудобств снегопад принес и пешеходам — вследствие обильных осадков на тротуарах образовалась каша из снега и грязи, местами наледь.

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Ранее «Наш Город» писал, что по данным метеостанции Тюмени высота снежного покрова в городе утром 11 октября достигла 9 сантиметров. По данным метеорологов, таких показателей не было более 20 лет.

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