«Зима, мороз, Тюмень!»: в областную столицу приехал Дмитрий Губерниев

Между тем, жители Тюмени снегопад восприняли не так воодушевленно. Большинство горожан снег застал врасплох — в частности, автовладельцев, не успевших переобуться. Кроме того, немало неудобств снегопад принес и пешеходам — вследствие обильных осадков на тротуарах образовалась каша из снега и грязи, местами наледь.