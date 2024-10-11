Зачем было начинать? Власти Тюменской области «свернули» проект «Единой карты жителя»

Posted 11 октября, 14:27
Published 11 октября, 14:27
Modified 11 октября, 14:29
Updated 11 октября, 14:29
Власти Тюменской области официально отменили идею создания и выпуска «Единой карты жителя», которую они представили в 2020 году. Документ, содержащий информацию об отмене проекта, опубликован на официальном сайте правительства Тюменской области.
«Предлагается признать утратившими силу постановление об утверждении положения об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию „Единой карты жителя Тюменской области“, а также распоряжения о технических требованиях к ней, в связи с закрытием проекта. Выпуск карт не осуществлялся, жителям области они не выдавались», — говорится в документе.
Инициатором этого проекта в своё время выступил бывший заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.
В 2022 году жители Тюмени должны были получить единую электронную карту. Предполагалось, что она заменит банковскую и транспортную карту, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и другие документы. На карту планировалось поместить фотографию, полное имя и дату рождения владельца.
Правительство заключило соглашение с платежной системой «Мир». В дальнейшем планировалось начать сотрудничество с торговыми сетями и страховыми компаниями, готовыми предоставлять тюменцам бонусы и скидки.
Мертворожденный проект — так оценили эту инициативу авторы Тг-канала «Наше ЛукоМоорьЕ»:
«Напряжение мысли главного цифровизатора Тюменской области стало просто банальной компиляцией чужих идей. Причем идей прямо противоречащих закону».
Подчеркивается, что никакой подобного рода проект не может стать средством, удостоверяющим личность гражданина. Как минимум потому, что это противоречит федеральному законодательству.
Более того, огромное количество сервисов, в том числе позволяющих узнать о своих льготах и т. д. уже имеется в электронном сервисе «Государственные услуги».
«Ну, и наконец, любой может обратиться в Сбер и получить карту „Мир“ за пару дней. Для этого не надо ничего изобретать», — отмечают авторы.
Еще в феврале 2021 года высказывались критические оценки данной инициативы вплоть до того, что запуск этого проекта мог носить корыстные мотивы. Ранее подобные проекты уже закрывались в других российских регионах.
В условиях отсутствия соответствующей федеральной нормативной базы этот проект мог стать базой для хищения бюджетных многомиллиардных денежных средств.
Ранее мы сообщали, что тюменцам предложили выгодно обменять монеты. В общей сложности на руки жители региона получили 17 млн монет, а вернули лишь половину из них, что стало причиной дефицита мелочи в регионе.