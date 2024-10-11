Зачем было начинать? Власти Тюменской области «свернули» проект «Единой карты жителя»

В 2022 году жители Тюмени должны были получить единую электронную карту. Предполагалось, что она заменит банковскую и транспортную карту, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и другие документы. На карту планировалось поместить фотографию, полное имя и дату рождения владельца.