nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2024, 11:20

Published 11 октября 2024, 11:20

Modified 11 октября 2024, 11:22

Updated 11 октября 2024, 11:22

В ближайшие часы магнитная буря, бушующая в Тюменской области, усилится

В ближайшие часы магнитная буря, бушующая в Тюменской области, усилится

11 октября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня, 11 октября, продолжается сильнейший геомагнитный шторм. Геоудары составляют от шести до восьми баллов.

Причина — выброс плазмы после очередной вспышки на Солнце. Сегодня, 11 октября, на Солнце произошли две вспышки класса С и выше, накануне, 10 октября — восемь вспышек класса С и выше.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу специалистов, завтра, 12 октября, сильные магнитные бури не отступят.

— В настоящий момент магнитная буря ослабла до слабого уровня, класса G1, но, скорее всего, это краткосрочные колебания геомагнитного поля, и в ближайшие часы она вновь усилится, — прокомментировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.

Сильный выброс плазмы. На Тюменскую область обрушилась жесткая магнитная буря
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что ранее полярное тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.

Читайте также:
В зоне СВО погиб старший стрелок из Тюменской областиГлава Сбера Греф посетил ТюменьБум на авторынке! Через несколько лет только 5% тюменцев смогут купить автомобили
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Солнце#Магнитная буря#Вспышка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика