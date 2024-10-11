В ближайшие часы магнитная буря, бушующая в Тюменской области, усилится

Posted 11 октября 2024, 11:20
Published 11 октября 2024, 11:20
Modified 11 октября 2024, 11:22
Updated 11 октября 2024, 11:22
Причина — выброс плазмы после очередной вспышки на Солнце. Сегодня, 11 октября, на Солнце произошли две вспышки класса С и выше, накануне, 10 октября — восемь вспышек класса С и выше.
Стоит отметить, что, согласно прогнозу специалистов, завтра, 12 октября, сильные магнитные бури не отступят.
— В настоящий момент магнитная буря ослабла до слабого уровня, класса G1, но, скорее всего, это краткосрочные колебания геомагнитного поля, и в ближайшие часы она вновь усилится, — прокомментировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Ранее «Наш Город» писал, что ранее полярное тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.