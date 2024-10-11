Ученые: Отказаться от курения полезно даже в пожилом возрасте

Исследования показывают, что курильщик в возрасте 35 лет теряет примерно 9 лет жизни по сравнению с теми, кто никогда не курил. С каждыми десятью годами этот показатель снижается: к 45 годам разница составляет около 8 лет, к 55 — 7 лет, а к 75 — всего 4 года. Примечательно, что если человек бросает курить в 35 лет, он может восстановить почти 8 из этих утраченных лет. Даже решение отказаться от курения в 65 лет позволяет продлить жизнь приблизительно на 1,7 года.