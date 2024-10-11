Ученые: Отказаться от курения полезно даже в пожилом возрасте

Posted 11 октября, 07:59
Published 11 октября, 07:59
Modified 11 октября, 07:59
Updated 11 октября, 07:59
Многие кампании по отказу от курения ориентированы на молодежь и призывают их избавиться от этой вредной привычки. Работа специалистов из Мичигана подчеркивает важность отказа от курения среди пожилых граждан. Результаты исследования показывают, что даже те, кто решает бросить курить на более поздних жизненных этапах, могут значительно продлить жизнь и улучшить ее качество, сообщает newkhakasiya.online.
Авторы исследования отметили, что за последние годы количество курящих среди молодых людей заметно снизилось, в то время как среди пожилых людей ситуация остается почти неизменной. Итоги работы подтверждают, что отказ от курения полезен в любом возрасте, включая пожилых.
Информация, представленная в этом исследовании, опубликована в Американском журнале профилактической медицины, где исследователи привели данные о смертности среди различных групп населения: тех, кто никогда не курил, активно курящих и тех, кто бросил курить. Были составлены таблицы, показывающие различия в ожидаемой продолжительности жизни между курящими и некурящими людьми в возрасте от 35 до 75 лет.
Исследования показывают, что курильщик в возрасте 35 лет теряет примерно 9 лет жизни по сравнению с теми, кто никогда не курил. С каждыми десятью годами этот показатель снижается: к 45 годам разница составляет около 8 лет, к 55 — 7 лет, а к 75 — всего 4 года. Примечательно, что если человек бросает курить в 35 лет, он может восстановить почти 8 из этих утраченных лет. Даже решение отказаться от курения в 65 лет позволяет продлить жизнь приблизительно на 1,7 года.
Следует отметить, что шансы на увеличение продолжительности жизни достаточно высоки, невзирая на возраст: если прекратить курение в 65 лет, вероятность добавить хотя бы год составляет 23%, а в 75 лет — 14%. Около 10% тех, кто бросил курить в 65 лет, смогли увеличить свою жизнь минимум на 8 лет, в то время как 8% тех, кто сделал это в 75, добавили еще 4 года.
Полученные в результате исследования данные опровергают распространенное мнение о том, что прекращение курения не имеет пользы для пожилых людей.