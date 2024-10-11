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Posted 11 октября, 06:34

Published 11 октября, 06:34

Modified 11 октября, 06:36

Updated 11 октября, 06:36

Тюменские правоведы рассказали о возможных угрозах технологического общества

Тюменские правоведы рассказали о возможных угрозах технологического общества

11 октября 2024, 06:34
Фото: ТюмГУ
Правоведы Института государства и права Тюменского государственного университета проанализировали влияние соматических биотехнологий на систему социальных ценностей современного общества и рассказали о полученных результатах.

Статья «Соматические биотехнологии в системе социальных ценностей современного российского общества» правоведов Сергея Зенина и Михаила Некрасова вышла в журнале «Актуальные проблемы российского права».

Под соматическими в статье понимаются технологии, которые касаются генетической модификации тела человека или его функциональных систем, осуществляемой различными способами.

Авторы делают попытку проанализировать основные направления трансформации социальных институтов с учетом достоинств и недостатков, возникающих в рамках новой технологической революции. В том числе обращают внимание на риски, которые несут биотехнологии для общества и государства в целом. Исследователи говорят и о том, что жизнь и социальная среда современного общества, подвергаясь контролю с помощью компьютерной логики, под давлением генно-инженерных технологий будет подвержена трансформациям.

Есть предположение, что технологии, развиваясь, подчинят себе общество, ведь они имеют определяющее значение в знаниях и мыслях о себе и окружающем нас мире. Использование интернета становится базой для получения массива данных, позволяющих влиять на поведение людей и их мышление. В качестве примера можно привести китайскую систему социального кредита, в которой с помощью позитивного подкрепления, установления косвенных стимулов уже сейчас осуществляется манипуляция поведением граждан в рамках социального идеала.

Новая модель оценки репутации через количественные цифровые показатели — количество подписчиков, комментарии, одобрение, карьерные успехи в общественном сознании — становится более значимой. Такой уровень контроля со стороны государства и крупных корпораций, как представляется ученым, может полностью изменить принципы функционирования современного общества и социального поведения в нем. Это новое общество, соединенное друг с другом коммуникационными сетями, станет подвержено навязыванию новой системы ценностей.

Достаточно быстро новые технологии уменьшат необходимость в принятии решений, изменят модели человеческого поведения в периоды кризисов. Их будут подсказывать машины, а люди вдруг обнаружат себя живущими в новой технологической утопии. Исследователи обосновывают необходимость участия государства и различных групп населения в выработке оптимальной стратегии, отражающей интересы всех заинтересованных сторон, основанной на открытости и доверии.

Ученые указывают на целесообразность определения уровней допустимого воздействия на человека различных сопутствующих факторов при использовании биотехнологий. Это потребует на нормативном уровне переосмысления всей концепции прав и свобод человека и гражданина, закрепленной в Конституции РФ, включающей в себя право на жизнь, ее ценности, принципы неотчуждаемости основных прав и свобод человека, их принадлежности каждому от рождения, неприкосновенности частной жизни, права на личную и семейную тайну, чести и доброго имени.

Исследователи считают, что важно закрепить правовой режим генетических данных о человеке в системе социальных ценностей, установить запрет его дискриминации по признаку генетической уникальности, разработать требования к медицинским организациям, использующим соматические биотехнологии.

Идеи материнства и детства, семьи потребуют нового наполнения, что затронет наиболее важные ценностные общественные установки и потребует активного участия государства.

Отметим, в октябре в ТюмГУ пройдут VI Сибирские правовые чтения. Традиционно международный научно-практический форум объединяет видных российских и иностранных юристов-практиков для обсуждения важных современных проблем и тенденций развития права. В этом году на повестке тема «Право в эпоху искусственного интеллекта: перспективные вызовы и современные задачи». В частности, будут рассмотрены вопросы биотехнологизации права и применения технологий ИИ, биоэтические и правовые рамки и другие. В программу войдут пленарное заседание, дискуссионные площадки, проблемные сессии, научно-методические семинары, панельные дискуссии, открытые лекции и презентации.

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