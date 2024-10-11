Тюменские правоведы рассказали о возможных угрозах технологического общества

Есть предположение, что технологии, развиваясь, подчинят себе общество, ведь они имеют определяющее значение в знаниях и мыслях о себе и окружающем нас мире. Использование интернета становится базой для получения массива данных, позволяющих влиять на поведение людей и их мышление. В качестве примера можно привести китайскую систему социального кредита, в которой с помощью позитивного подкрепления, установления косвенных стимулов уже сейчас осуществляется манипуляция поведением граждан в рамках социального идеала.