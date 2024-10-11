SHOT ПРОВЕРКА изучила причины популярности квадробинга

Posted 11 октября, 11:52
Published 11 октября, 11:52
Modified 11 октября, 11:54
Updated 11 октября, 11:54
Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ попытались выяснить, почему дети носят маски животных и передвигаются на четвереньках. Они исследовали особенности квадробинга, его правила и мнения психологов, чтобы понять, что это: спорт, субкультура или просто безобидное хобби?
Агент проекта углубился в сообщество московских квадроберов и выявил, что это увлечение, набирающее популярность среди молодежи, может нести определенные риски. Квадробинг — неофициальный вид спорта, который становится все популярнее. Дети настолько увлечены, что не только надевают маски животных и ползают на четвереньках, но и начинают подражать агрессивному поведению — кусая людей.
Журналисты также обратились к профессиональному психологу для анализа этого тренда и мотивов, побуждающих детей подражать домашним животным.
Кандидат психологических наук Екатерина Шумейко пояснила, что тяга к квадробингу может быть результатом внутренних переживаний ребенка, стремящегося выплеснуть свою агрессию. Просто как ребенок он не может начать кусаться, но как собака или кошка — может.
По мнению психолога, таким образом ребенок начинает открывать свой внутренний мир. Интересно, какой именно образ он предпочитает, что он хочет выразить? Быть котом — это одно, а волком — совсем другое, пояснила Шумейко.
Депутат Государственной думы Анна Кузнецова убеждена, что дети увлекаются неоднозначными хобби из-за нехватки информации о полезных занятиях в интернете. Она отметила, что в настоящее время разрабатываются критерии для выявления деструктивного контента. Изменения в законодательстве будут способствовать защите детей от вредной информации. Однако депутат Владимир Бурматов считает, что интерес к квадробингу вскоре снизится, в скором времени о нем все забудут.
В свежем выпуске SHOT ПРОВЕРКИ травматолог поделился негативными последствиями увлечения квадробингом. Журналисты также пообщались с родителями любителей квадроберов и выяснили, почему они не только не выступают против, но и поддерживают новое увлечение своих детей.