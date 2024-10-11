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Posted 11 октября, 11:52

Published 11 октября, 11:52

Modified 11 октября, 11:54

Updated 11 октября, 11:54

SHOT ПРОВЕРКА изучила причины популярности квадробинга

SHOT ПРОВЕРКА изучила причины популярности квадробинга

11 октября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
SHOT ПРОВЕРКА изучила новое модное явление в мире детских увлечений — квадробинг, который вызывает тревогу у родителей.

Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ попытались выяснить, почему дети носят маски животных и передвигаются на четвереньках. Они исследовали особенности квадробинга, его правила и мнения психологов, чтобы понять, что это: спорт, субкультура или просто безобидное хобби?

Агент проекта углубился в сообщество московских квадроберов и выявил, что это увлечение, набирающее популярность среди молодежи, может нести определенные риски. Квадробинг — неофициальный вид спорта, который становится все популярнее. Дети настолько увлечены, что не только надевают маски животных и ползают на четвереньках, но и начинают подражать агрессивному поведению — кусая людей.

Журналисты также обратились к профессиональному психологу для анализа этого тренда и мотивов, побуждающих детей подражать домашним животным.

Кандидат психологических наук Екатерина Шумейко пояснила, что тяга к квадробингу может быть результатом внутренних переживаний ребенка, стремящегося выплеснуть свою агрессию. Просто как ребенок он не может начать кусаться, но как собака или кошка — может.

По мнению психолога, таким образом ребенок начинает открывать свой внутренний мир. Интересно, какой именно образ он предпочитает, что он хочет выразить? Быть котом — это одно, а волком — совсем другое, пояснила Шумейко.

Депутат Государственной думы Анна Кузнецова убеждена, что дети увлекаются неоднозначными хобби из-за нехватки информации о полезных занятиях в интернете. Она отметила, что в настоящее время разрабатываются критерии для выявления деструктивного контента. Изменения в законодательстве будут способствовать защите детей от вредной информации. Однако депутат Владимир Бурматов считает, что интерес к квадробингу вскоре снизится, в скором времени о нем все забудут.

В свежем выпуске SHOT ПРОВЕРКИ травматолог поделился негативными последствиями увлечения квадробингом. Журналисты также пообщались с родителями любителей квадроберов и выяснили, почему они не только не выступают против, но и поддерживают новое увлечение своих детей.

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