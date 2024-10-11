SHOT ПРОВЕРКА изучила причины популярности квадробинга

Депутат Государственной думы Анна Кузнецова убеждена, что дети увлекаются неоднозначными хобби из-за нехватки информации о полезных занятиях в интернете. Она отметила, что в настоящее время разрабатываются критерии для выявления деструктивного контента. Изменения в законодательстве будут способствовать защите детей от вредной информации. Однако депутат Владимир Бурматов считает, что интерес к квадробингу вскоре снизится, в скором времени о нем все забудут.