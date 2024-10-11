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Posted 11 октября 2024, 06:42

Published 11 октября 2024, 06:42

Modified 11 октября 2024, 06:44

Updated 11 октября 2024, 06:44

Жители Тюмени рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов рублей

Покупка квартиры и благотворительность: на что потратили бы тюменцы выигрыш 100 млн

11 октября 2024, 06:42
Фото: 1MI.

Жители Тюмени рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов рублей

Порядка 54% жителей областной столицы приобрели бы на выигранные деньги недвижимость — квартиру или дом с земельным участков. 29% потратили бы выигрыш на покупку нового автомобиля.

Такие данные представили аналитики Superjob по итогам проведенного опроса. По информации экспертов, 17% тюменцев заявили о том, что на выигранные в лотерею деньги открыли бы свое дело или вложили средства в действующий бизнес, еще столько опрошенных отправились в путешествие и помогли бы родителям, 15% — направили денежные средства на благотворительность.

Также тюменцы сообщили, что выигрыш в лотерею в 100 миллионов потратили на здоровье, оплату образование, покупку техники и гаджетов.

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Ранее «Наш Город» писал, что кладовщик из Тюмени выиграл в моментальную лотерею два миллиона рублей. Лотерейные билеты мужчина приобрел впервые.

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