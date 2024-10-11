Покупка квартиры и благотворительность: на что потратили бы тюменцы выигрыш 100 млн

Такие данные представили аналитики Superjob по итогам проведенного опроса. По информации экспертов, 17% тюменцев заявили о том, что на выигранные в лотерею деньги открыли бы свое дело или вложили средства в действующий бизнес, еще столько опрошенных отправились в путешествие и помогли бы родителям, 15% — направили денежные средства на благотворительность.