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Posted 10 октября, 16:47

Published 10 октября, 16:47

Modified 10 октября, 16:47

Updated 10 октября, 16:47

Зоны самообслуживания на «Почте России» использовали уже 2 млн россиян

Зоны самообслуживания на «Почте России» использовали уже 2 млн россиян

10 октября 2024, 16:47
Фото: Пресс-служба Почты России
Два миллиона отправителей воспользовались услугами зон самообслуживания более чем в тысяче отделений «Почты России» с апреля текущего года.

В отделениях «Почты России» зоны самообслуживания действуют со второго квартала 2024 года. Здесь клиентам предлагают возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Зоны самообслуживания доступны уже в тысяче с лишним наиболее часто посещаемых отделений — от Калининградской области до Дальнего Востока. Об этом пишут «Новые известия».

Сейчас компания занимается постепенной заменой персональных компьютеров на специальные киоски с весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и онлайн-кассой. В будущем устройства начнут работу с камерами, микрофонами, системами бесконтактной передачи писем и посылок. Завершение обустройства зон самообслуживания ожидается в следующем году.

По данным первого замгендиректора «Почты России» Максима Цыпина, идея внедрения зон самообслуживания наилучшим образом проявила себя в самых востребованных отделениях сети. Новый формат оказался популярным среди граждан и дал возможность разгрузить операторов. Оценив итоги за несколько месяцев, компания приняла решение о масштабировании зон самообслуживания в отделениях по всей стране, заключил Цыпин.

#Общество
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