Зоны самообслуживания на «Почте России» использовали уже 2 млн россиян

В отделениях «Почты России» зоны самообслуживания действуют со второго квартала 2024 года. Здесь клиентам предлагают возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Зоны самообслуживания доступны уже в тысяче с лишним наиболее часто посещаемых отделений — от Калининградской области до Дальнего Востока. Об этом пишут «Новые известия».