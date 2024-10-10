Зоны самообслуживания на «Почте России» использовали уже 2 млн россиян

Posted 10 октября, 16:47
Published 10 октября, 16:47
Modified 10 октября, 16:47
Updated 10 октября, 16:47
В отделениях «Почты России» зоны самообслуживания действуют со второго квартала 2024 года. Здесь клиентам предлагают возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Зоны самообслуживания доступны уже в тысяче с лишним наиболее часто посещаемых отделений — от Калининградской области до Дальнего Востока. Об этом пишут «Новые известия».
Сейчас компания занимается постепенной заменой персональных компьютеров на специальные киоски с весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и онлайн-кассой. В будущем устройства начнут работу с камерами, микрофонами, системами бесконтактной передачи писем и посылок. Завершение обустройства зон самообслуживания ожидается в следующем году.
По данным первого замгендиректора «Почты России» Максима Цыпина, идея внедрения зон самообслуживания наилучшим образом проявила себя в самых востребованных отделениях сети. Новый формат оказался популярным среди граждан и дал возможность разгрузить операторов. Оценив итоги за несколько месяцев, компания приняла решение о масштабировании зон самообслуживания в отделениях по всей стране, заключил Цыпин.