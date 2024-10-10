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Posted 10 октября, 07:21

Published 10 октября, 07:21

Modified 10 октября, 07:23

Updated 10 октября, 07:23

«День жестянщика» в Тюмени ожидается 11 октября.

Ждем грустных и непереобутых: «День жестянщика» в Тюмени ожидается 11 октября

10 октября 2024, 07:21
Фото: 1MI
«День жестянщика» в Тюмени ожидается 11 октября.

«День жестянщика» в Тюмени ожидается 11 октября

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ДТП
На фоне резкого изменения погодных условий эксперты прогнозируют, что уже завтра, 11-го октября, на тюменских дорогах будет напряженная ситуация. В местных СТО уже готовятся к наплыву клиентов.

На фоне того, что днем 10-го октября выпал снег и на улице пока держится температуры выше нуля, а уже завтра утром ожидаются отрицательные температуры, прогнозируются затруднения на дорогах и аварии.

Многие тюменцы еще не переобули свои автомобили, по данным опроса «Нашего города», в котором приняли участие более тысяч человек, 42% горожан считают, что менять летнюю резину на зимнюю еще рано. Это, в том числе, по словам тренера по экстремальному вождению Ахмет Разиев, создаст на дорогах в период гололеда тяжелую обстановку.

«В гололед контроль автомобиля снижается на 30-40%, к тому же многие водители долго адаптируются к изменившимся погодным условиям и ездят „по-летнему“, рассчитывая на лучшее сцепление с дорогой», — указывает Разиев.

Он рекомендует как можно оперативнее сменить резину и более внимательно подойти к управлению автомобилем. Кстати, в тюменских СТО уже ждут наплыва грустных автомобилистов, которые будут записываться на смену шин и выправление вмятин.

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Ранее «Наш город» показывал как первый снег лег на улицы города.

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