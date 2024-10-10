Ждем грустных и непереобутых: «День жестянщика» в Тюмени ожидается 11 октября

Многие тюменцы еще не переобули свои автомобили, по данным опроса «Нашего города», в котором приняли участие более тысяч человек, 42% горожан считают, что менять летнюю резину на зимнюю еще рано. Это, в том числе, по словам тренера по экстремальному вождению Ахмет Разиев, создаст на дорогах в период гололеда тяжелую обстановку.