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Posted 10 октября, 14:30

Published 10 октября, 14:30

Modified 10 октября, 14:30

Updated 10 октября, 14:30

Волонтеры и регоператоры объединили усилия в сфере экопросвещения на РЭФ-2024

Волонтеры и регоператоры объединили усилия в сфере экопросвещения на РЭФ-2024

10 октября 2024, 14:30
Фото: РЭО
Сотрудники общественных организаций и региональных операторов обменялись опытом экопросвещения взрослых и детей на уровне всей России в рамках сессии «Опыт экологического просвещения населения в сфере экономики замкнутого цикла» 9 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

По словам гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, множество новых экоинициатив различных уровней и тематик организуется на уровне регионов, охватывая как крупные города, так и небольшие населенные пункты. Как сообщает gorod55.ru, такие проекты помогают повысить уровень экологической осознанности в отрасли экономики замкнутого цикла. В их реализации участвуют волонтеры и игроки рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На РЭФ стороны смогли найти точки соприкосновения, аккумулировать собственные ресурсы для дальнейшей просветительской деятельности среди населения.

Эксперты рассказали об успешной реализации методик экопросвещения граждан, подискутировали о самых действенных инструментах и методах, которые помогают повышать осведомленность и мотивацию среди населения относительно ответственного отношения к окружающей среде. Помимо этого, было решено вести обмен опытом и после РЭФ-2024.

Среди участников сессии стоит выделить главу проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павла Арбатского, замглаву АО «Куприт» Сергея Воронина, депутата Череповецкой гордумы Андрея Гуляева, пресс-секретаря АО «Чистая планета» Анну Жарикову, экотренера Елену Микишеву.

Модератором сессии назначили создательницу инициативы «Немузей мусора» Яну Трудкову.

РЭФ-2024 проходил с 7 по 9 октября. Помимо деловой программы, в рамках мероприятия также был проведен молодежный день. За организацию форума отвечали ППК «РЭО», Правительство России и Минприроды РФ.

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