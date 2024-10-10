Волонтеры и регоператоры объединили усилия в сфере экопросвещения на РЭФ-2024

По словам гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, множество новых экоинициатив различных уровней и тематик организуется на уровне регионов, охватывая как крупные города, так и небольшие населенные пункты. Как сообщает gorod55.ru, такие проекты помогают повысить уровень экологической осознанности в отрасли экономики замкнутого цикла. В их реализации участвуют волонтеры и игроки рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На РЭФ стороны смогли найти точки соприкосновения, аккумулировать собственные ресурсы для дальнейшей просветительской деятельности среди населения.