В Тюмени выпал первый снег. ФОТО

Горожане уже активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео первого снега. Правда пока на землю он не ложится — тает при соприкосновении. Однако не исключено, что к ночи, когда температура воздуха опустится до минусовых значений, снежный покров ляжет на землю.