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Posted 10 октября, 07:01

Published 10 октября, 07:01

Modified 10 октября, 07:03

Updated 10 октября, 07:03

В Тюмени выпал первый снег. ФОТО

В Тюмени выпал первый снег. ФОТО

10 октября 2024, 07:01
Фото: nashgorod.ru
Сюжет
Снег
По прогнозам метеорологов, осадки в виде снега в областной столице ожидаются в течение всего дня четверга.
«В Тюмени начинается формирование временного снежного покрова. 10 октября в Тюмени ожидается пасмурная погода, снег, слабая метель. Днём 0…-2, ночью до -1…-3. Температура на 6 градусов ниже нормы», — сообщил синоптик проекта «Погода 72» Илья Винштейн.
Видео: nashgorod.ru.

Горожане уже активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео первого снега. Правда пока на землю он не ложится — тает при соприкосновении. Однако не исключено, что к ночи, когда температура воздуха опустится до минусовых значений, снежный покров ляжет на землю.

Видео: nashgorod.ru.

В Госавтоинспекции призывают водителей в связи со снегопадом сбавить скорость, избегать резких маневров и проявлять особое внимание при движении на федеральных трассах.

Фото: nashgorod.ru

В настоящее врем снегопад наблюдается на федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург. На трассах в районе Нижнего Тагила высота снежного покрова достигает несколько сантиметров. Движение там контролируют сотрудники Госавтоинспекции.

трасса в районе Нижнего Тагилатрасса в районе Нижнего Тагила
Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что снегопад и похолодание в Тюменскую область принес циклон «Кассандра», обрушившийся в начале этой неделе на центральную часть России. В пятницу его сменит арктический антициклон — осадки прекратятся, но похолодает до -5.

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