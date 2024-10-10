В Тюмени выпал первый снег. ФОТО

Posted 10 октября, 07:01
Published 10 октября, 07:01
Modified 10 октября, 07:03
Updated 10 октября, 07:03
«В Тюмени начинается формирование временного снежного покрова. 10 октября в Тюмени ожидается пасмурная погода, снег, слабая метель. Днём 0…-2, ночью до -1…-3. Температура на 6 градусов ниже нормы», — сообщил синоптик проекта «Погода 72» Илья Винштейн.
Горожане уже активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео первого снега. Правда пока на землю он не ложится — тает при соприкосновении. Однако не исключено, что к ночи, когда температура воздуха опустится до минусовых значений, снежный покров ляжет на землю.
В Госавтоинспекции призывают водителей в связи со снегопадом сбавить скорость, избегать резких маневров и проявлять особое внимание при движении на федеральных трассах.
В настоящее врем снегопад наблюдается на федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург. На трассах в районе Нижнего Тагила высота снежного покрова достигает несколько сантиметров. Движение там контролируют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» писал, что снегопад и похолодание в Тюменскую область принес циклон «Кассандра», обрушившийся в начале этой неделе на центральную часть России. В пятницу его сменит арктический антициклон — осадки прекратятся, но похолодает до -5.