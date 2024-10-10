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Posted 10 октября, 17:59

Published 10 октября, 17:59

Modified 10 октября, 17:59

Updated 10 октября, 17:59

В РЭО рассказали о возможностях новой ФГИС «Экомониторинг»

В РЭО рассказали о возможностях новой ФГИС «Экомониторинг»

10 октября 2024, 17:59
Фото: reo.ru
Во вторник, 8 октября, на Российском экологическом форуме — 2024 обсуждались планы создания федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды (ФГИС «Экомониторинг»). Эксперты объяснили значимость этой инициативы.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что разработка должна стать основой для единой системы экологического мониторинга на уровне государства. В её создании и развитии должны участвовать как представители всех уровней власти, так и участники отрасли, пишет newsnn.ru.

Советник главы РЭО Сергей Егоршев отметил, что ФГИС «Экомониторинг» задумывалась как универсальный инструмент, который обеспечит экологическое благополучие населения и позволит эффективно использовать природные ресурсы. Система будет полезна общественникам и экологическим волонтерам.

Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, акцентировал внимание на важности предоставления гражданам точной и доступной информации о состоянии окружающей среды.

Одним из выступающих был Александр Пшеничников, руководитель рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты РФ. Он выразил уверенность в том, что общественные активисты готовы содействовать контролю за соблюдением экологических норм и информировать о нарушениях. Участники дискуссии согласились, что организация экомониторинга на местах может стать источником оперативной информации.

Представители ведущих университетов страны также подчеркнули необходимость научной поддержки и подготовки специалистов для работы и развития ФГИС «Экомониторинг», а также всей системы экологического мониторинга в России.

#Общество
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