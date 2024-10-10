В РЭО рассказали о возможностях новой ФГИС «Экомониторинг»

Одним из выступающих был Александр Пшеничников, руководитель рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты РФ. Он выразил уверенность в том, что общественные активисты готовы содействовать контролю за соблюдением экологических норм и информировать о нарушениях. Участники дискуссии согласились, что организация экомониторинга на местах может стать источником оперативной информации.