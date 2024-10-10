В РЭО рассказали о возможностях новой ФГИС «Экомониторинг»

Posted 10 октября, 17:59
Published 10 октября, 17:59
Modified 10 октября, 17:59
Updated 10 октября, 17:59
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что разработка должна стать основой для единой системы экологического мониторинга на уровне государства. В её создании и развитии должны участвовать как представители всех уровней власти, так и участники отрасли, пишет newsnn.ru.
Советник главы РЭО Сергей Егоршев отметил, что ФГИС «Экомониторинг» задумывалась как универсальный инструмент, который обеспечит экологическое благополучие населения и позволит эффективно использовать природные ресурсы. Система будет полезна общественникам и экологическим волонтерам.
Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, акцентировал внимание на важности предоставления гражданам точной и доступной информации о состоянии окружающей среды.
Одним из выступающих был Александр Пшеничников, руководитель рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты РФ. Он выразил уверенность в том, что общественные активисты готовы содействовать контролю за соблюдением экологических норм и информировать о нарушениях. Участники дискуссии согласились, что организация экомониторинга на местах может стать источником оперативной информации.
Представители ведущих университетов страны также подчеркнули необходимость научной поддержки и подготовки специалистов для работы и развития ФГИС «Экомониторинг», а также всей системы экологического мониторинга в России.