В первом цифровом микрорайоне Сибири запустили 20-й дом: рендеры

Posted 10 октября, 10:39
Published 10 октября, 10:39
Modified 11 октября, 18:00
Updated 11 октября, 18:00
Дом состоит из одной секции в 11 этажей. Всего в нем 115 квартир. Жилая площадь — 5 235,33 квадратных метров. Срок сдачи — IV квартал 2026 года. Высота потолков в каждой квартире — 2,7 метра. Застройщик предлагает широкий ассортимент планировок: студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры в классическом и евроформатах. Есть и уже полюбившиеся форматы с гардеробными, балконами и мастер-спальнями.
Дизайнерские парадные: в просторном холле сосредоточена мягкая зона с декоративным освещением, зеркалами и растениями. Два лифта — пассажирский и грузовой.
Зонирование территории закрытого от посторонних двора позволит комфортно отдыхать на свежем воздухе как взрослым, так и детям. Для юных жителей — большая песочница и занимательные бизиборды. Для активного отдыха детей постарше — игровые комплексы с горками и качели с навесами. Для родителей — в центре двора беседки, где будет комфортно присматривать за детьми, находящимися на детской площадке, играть в настолки или просто почитать книгу.
Дом буквально окружен Бульваром Традиций и МАФами, сделанными под заказ специально для проекта «Домашний». В шаговой доступности расположится игровое пространство для детей среднего возраста, большой качельный комплекс. Рядом будет и сцена с арт-объектами. Брусчатку около этой локации выложат в форме ковра. Недалеко от дома появится баскетбольная площадка и многочисленные зоны тихого отдыха.
Весь ЖК состоит из 24 домов. Строительство всего микрорайона завершится в 2027 году. Общая площадь всего комплекса составит 51 га.
Безбарьерная среда позволит и людям с ограниченными возможностями, и мамочкам с колясками, и пенсионерам чувствовать себя комфортно на территории всего ЖК.
На Бульваре традиций предусмотрены развивающие детские площадки, инклюзивные пространства для реабилитации, беговые дорожки, турниковый комплекс, площадки для командных игр, ярмарки, кинопоказы, арт-объекты и дома-кормушки для птиц.
Собственные котельные дадут жителям до 20% экономии. Источник теплоснабжения в микрорайоне — отдельно стоящая автономная газовая котельная с погодозависимым графиком подачи тепла. Температура теплоносителя устанавливается автоматически в зависимости от температуры на улице.
Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. А это означает, что грязные работы выполнены: произведена разводка электричества и отопления; выполнена стяжка пола; стены выровнены «под маяк». В квартире установлены розетки, выключатели и радиаторы. На входе — надежная стальная дверь. Будущим новоселам остается только выбрать материалы и начать ремонт.
Кроме того, чтобы сэкономить время и нервы, клиенты могут оформить опции «ремонт от застройщика» и «кухня с техникой от застройщика». На выбор — три цветовых решения. Не нужно искать подрядчиков, покупать материалы и контролировать подрядчиков. Стоимость дополнительных предложений можно включить в ипотеку.
В 2023 году открыла двери новая школа в районе, которая рассчитана на 1 тысячу 500 детей. Рядом с ЖК уже есть два муниципальных детских сада, но предусмотрено место еще под один.
ЖК «Домашний» расположен в районе Плеханово на Московском тракте недалеко от ТРЦ «Колумб», недалеко от микрорайона Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.
Выбрать подходящую квартиру в доме в жилом комплексе «Домашний» можно на сайте застройщика strana.com.
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