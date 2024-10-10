В первом цифровом микрорайоне Сибири запустили 20-й дом: рендеры

Зонирование территории закрытого от посторонних двора позволит комфортно отдыхать на свежем воздухе как взрослым, так и детям. Для юных жителей — большая песочница и занимательные бизиборды. Для активного отдыха детей постарше — игровые комплексы с горками и качели с навесами. Для родителей — в центре двора беседки, где будет комфортно присматривать за детьми, находящимися на детской площадке, играть в настолки или просто почитать книгу.