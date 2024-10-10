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Posted 10 октября, 10:39

Published 10 октября, 10:39

Modified 11 октября, 18:00

Updated 11 октября, 18:00

В первом цифровом микрорайоне Сибири запустили 20-й дом: рендеры

В первом цифровом микрорайоне Сибири запустили 20-й дом: рендеры

10 октября 2024, 10:39
Фото: «Страна Девелопмент»
Сюжет
Строительство
Реклама. ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД», ИНН 7203518337. erid: LjN8KF6yR
В известном жилом комплексе «Домашний» запустили продажу квартир уже в 20-м доме. Всего в проекте, который реализует крупнейший застройщик Тюмени — ГК «Страна Девелопмент» будет 24 дома. Делимся подробностями о доме и комплексе в целом.

Дом «Концептуальный»

Дом состоит из одной секции в 11 этажей. Всего в нем 115 квартир. Жилая площадь — 5 235,33 квадратных метров. Срок сдачи — IV квартал 2026 года. Высота потолков в каждой квартире — 2,7 метра. Застройщик предлагает широкий ассортимент планировок: студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры в классическом и евроформатах. Есть и уже полюбившиеся форматы с гардеробными, балконами и мастер-спальнями.

Фото: «Страна Девелопмент»

Дизайнерские парадные: в просторном холле сосредоточена мягкая зона с декоративным освещением, зеркалами и растениями. Два лифта — пассажирский и грузовой.

Фото: «Страна Девелопмент»

Зонирование территории закрытого от посторонних двора позволит комфортно отдыхать на свежем воздухе как взрослым, так и детям. Для юных жителей — большая песочница и занимательные бизиборды. Для активного отдыха детей постарше — игровые комплексы с горками и качели с навесами. Для родителей — в центре двора беседки, где будет комфортно присматривать за детьми, находящимися на детской площадке, играть в настолки или просто почитать книгу.

Фото: «Страна Девелопмент»

Дом буквально окружен Бульваром Традиций и МАФами, сделанными под заказ специально для проекта «Домашний». В шаговой доступности расположится игровое пространство для детей среднего возраста, большой качельный комплекс. Рядом будет и сцена с арт-объектами. Брусчатку около этой локации выложат в форме ковра. Недалеко от дома появится баскетбольная площадка и многочисленные зоны тихого отдыха.

Фото: «Страна Девелопмент»

Особенности жилого квартала

Весь ЖК состоит из 24 домов. Строительство всего микрорайона завершится в 2027 году. Общая площадь всего комплекса составит 51 га.

Безбарьерная среда позволит и людям с ограниченными возможностями, и мамочкам с колясками, и пенсионерам чувствовать себя комфортно на территории всего ЖК.

Фото: «Страна Девелопмент»

На Бульваре традиций предусмотрены развивающие детские площадки, инклюзивные пространства для реабилитации, беговые дорожки, турниковый комплекс, площадки для командных игр, ярмарки, кинопоказы, арт-объекты и дома-кормушки для птиц.

Собственные котельные дадут жителям до 20% экономии. Источник теплоснабжения в микрорайоне — отдельно стоящая автономная газовая котельная с погодозависимым графиком подачи тепла. Температура теплоносителя устанавливается автоматически в зависимости от температуры на улице.

Фото: «Страна Девелопмент»

Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. А это означает, что грязные работы выполнены: произведена разводка электричества и отопления; выполнена стяжка пола; стены выровнены «под маяк». В квартире установлены розетки, выключатели и радиаторы. На входе — надежная стальная дверь. Будущим новоселам остается только выбрать материалы и начать ремонт.

Кроме того, чтобы сэкономить время и нервы, клиенты могут оформить опции «ремонт от застройщика» и «кухня с техникой от застройщика». На выбор — три цветовых решения. Не нужно искать подрядчиков, покупать материалы и контролировать подрядчиков. Стоимость дополнительных предложений можно включить в ипотеку.

Фото: «Страна Девелопмент»

В 2023 году открыла двери новая школа в районе, которая рассчитана на 1 тысячу 500 детей. Рядом с ЖК уже есть два муниципальных детских сада, но предусмотрено место еще под один.

Фото: «Страна Девелопмент»

Локация

ЖК «Домашний» расположен в районе Плеханово на Московском тракте недалеко от ТРЦ «Колумб», недалеко от микрорайона Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.

Выбрать подходящую квартиру в доме в жилом комплексе «Домашний» можно на сайте застройщика strana.com.

ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная декларация на наш. дом.рф.

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