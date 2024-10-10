Трансфер или рокировка? Тюменскую администрацию покидает главный хозяйственник

Известно, что до этого госслужащий работала в ведомстве с 2014 года, занималась развитием экспорта и агропромышленного кластера региона. Под ее руководством в Тюменской области с 2017 года заработал механизм льготного кредитования в агропромышленном комплексе за счет средств федерального бюджета. Курировала организацию работы по реализации мероприятий государственной программы Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса». В рамках мероприятий государственной программы сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой промышленности оказывается порядка 30 мер господдержки в ежегодном объеме до 5 млрд рублей.