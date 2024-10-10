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Posted 10 октября, 13:07

Published 10 октября, 13:07

Modified 10 октября, 13:12

Updated 10 октября, 13:12

Тюменскую администрацию покидает главный хозяйственник

Трансфер или рокировка? Тюменскую администрацию покидает главный хозяйственник

10 октября 2024, 13:07
Фото: 1MI

Тюменскую администрацию покидает главный хозяйственник

Сюжет
Сельское хозяйство
Тюменская администрация лишилась еще одного работника. Свой пост из-за перехода на новую работу оставляет директора Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова

Известно, что до этого госслужащий работала в ведомстве с 2014 года, занималась развитием экспорта и агропромышленного кластера региона. Под ее руководством в Тюменской области с 2017 года заработал механизм льготного кредитования в агропромышленном комплексе за счет средств федерального бюджета. Курировала организацию работы по реализации мероприятий государственной программы Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса». В рамках мероприятий государственной программы сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой промышленности оказывается порядка 30 мер господдержки в ежегодном объеме до 5 млрд рублей.

Также под руководством Огородниковой получила развитие система сельскохозяйственного страхования и появился постоянный мониторинг цен, который напрямую влиял на то, чтобы продукты не становились дороже.

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Ранее сообщалось о том, что главным счетоводом Тобольска станет бывший силовик.

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#Александр Смирнов#Политика#Новости тюмени#Сельское хозяйство#Экономическая политика
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