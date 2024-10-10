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Posted 10 октября, 15:54

Published 10 октября, 15:54

Modified 10 октября, 15:54

Updated 10 октября, 15:54

РЭО продемонстрировал новейшую технику для вывоза отходов на полях РЭФ-2024

РЭО продемонстрировал новейшую технику для вывоза отходов на полях РЭФ-2024

10 октября 2024, 15:54
Фото: РЭО
Мусоровозы для работы в районах плотной застройки презентовали на полях Российского экологического форума (РЭФ). Экспозицию новейшей техники изучил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Согласно комментарию гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, именно спецтехника выступает базовым и основным элементом в цепочке обращения с отходами. Как сообщает gorod55.ru, на данный момент в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) участвуют около 23,6 тысячи единиц спецтехники. Но потребность в мусоровозах все еще существует, она достигает 3 286 единиц. Глава РЭО отмечает, что новая техника должна соответствовать каждому актуальному на сегодня требованию, обеспечивая своевременный вывоз отходов по всей стране, независимо от климата. На форуме продемонстрировали именно такую технику, которая способна справиться со всеми современными вызовами.

На РЭФ-20204 показали самые популярные у регоператоров образцы мусоровозов с несколькими возможными вариациями погрузки емкостей с отходами для дальнейшей перевозки.

По словам замглавы по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, на форуме выставили самые востребованные мусоровозы: маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям Российского экологического оператора. Мусоровоз, который может вывозить как обычные контейнеры, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеры заглубленного типа или контейнеры типа «колокольчик». Также был представлен мусоровоз с установкой, способной менять степень уплотнения отходов.

РЭФ-2024 проходил 7–9 октября, форум включал в себя молодежный день и деловую программу. Организацией события занимались ППК «РЭО», Правительство России и Минприроды РФ.

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