РЭО продемонстрировал новейшую технику для вывоза отходов на полях РЭФ-2024

Согласно комментарию гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, именно спецтехника выступает базовым и основным элементом в цепочке обращения с отходами. Как сообщает gorod55.ru, на данный момент в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) участвуют около 23,6 тысячи единиц спецтехники. Но потребность в мусоровозах все еще существует, она достигает 3 286 единиц. Глава РЭО отмечает, что новая техника должна соответствовать каждому актуальному на сегодня требованию, обеспечивая своевременный вывоз отходов по всей стране, независимо от климата. На форуме продемонстрировали именно такую технику, которая способна справиться со всеми современными вызовами.