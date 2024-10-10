РЭО: 4 министерства одобрили концепцию минимизации образования пищевых отходов

Тема органических отходов также была поднята на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции». Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о технологии переработки органических отходов, разработанной в России, которая вызывает интерес не только внутри страны, но и за её пределами.