РЭО: 4 министерства одобрили концепцию минимизации образования пищевых отходов

Posted 10 октября, 09:55
Published 10 октября, 09:55
Modified 10 октября, 09:55
Updated 10 октября, 09:55
Участники обсудили методы уменьшения объемов пищевых отходов и способы их захоронения на свалках. Представитель Российского экологического оператора рассказал о концепции по минимизации образования отходов, уже одобренной четырьмя профильными министерствами, пишет 56orb.ru.
Андрей Рудаков, руководитель департамента вторичных материальных ресурсов ППК «РЭО», отметил, что разработка и утверждение этой концепции являются частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Данный документ рассматривает различные виды отходов, уделяя особое внимание пищевым, которые составляют значительную долю твердых коммунальных отходов (ТКО) и создают серьезные проблемы. Большие объемы пищевых отходов затрудняют эффективную сортировку, так как вторичные ресурсы становятся сильно загрязненными. Одним из возможных решений этой задачи является фудшеринг, который может способствовать снижению количества трудно утилизируемых отходов.
Концепция была одобрена четырьмя министерствами: Министерством природных ресурсов, Министерством просвещения, Министерством промышленности и торговли, а также Министерством сельского хозяйства с определенными замечаниями. 16 сентября документ был передан в Правительство Российской Федерации. В планах на следующий год — разработка дорожной карты с конкретными задачами для перечисленных министерств, касающимися предложений о мероприятиях и нормативных актах.
Тема органических отходов также была поднята на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции». Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о технологии переработки органических отходов, разработанной в России, которая вызывает интерес не только внутри страны, но и за её пределами.
Гендиректор РЭО поддержал предложение депутата Госдумы Артема Метелева о создании системы фудшеринга в Российской Федерации. Эта инициатива, озвученная на молодёжном дне РЭФ-2024, предполагает формирование сети банков еды по всей России с законодательной поддержкой и регулированием данного сектора.