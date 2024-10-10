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Posted 10 октября, 11:41

Published 10 октября, 11:41

Modified 10 октября, 11:46

Updated 10 октября, 11:46

Сын владельца тюменской корпорации стал замглавы губернатора

Растет в карьере. Сын владельца тюменской корпорации стал замглавы губернатора

10 октября 2024, 11:41
Фото: 1MI

Сын владельца тюменской корпорации стал замглавы губернатора

Сын одного из Тюменских предпринимателей стал замглавы губернатора в Свердловской области. Его назначение на должность уже официально.

Как сообщают на портале Свердловского правительства, заниматься Иван Детченя будет руководство аппарата губернатора и правительства региона.

Известно, что отец нового зама — Леонид Детченя — учредитель и директор тюменского ООО «Газсервис», считается близким другом свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Он Детченя, как ранее сообщали в СМИ — большой друг местного главы региона еще с Тобольска, где Куйвашев некогда был мэром.

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Ранее сообщалось, что тюменскую администрацию покинул директор депкульта.

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