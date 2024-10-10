Растет в карьере. Сын владельца тюменской корпорации стал замглавы губернатора

Posted 10 октября, 11:41
Published 10 октября, 11:41
Modified 10 октября, 11:46
Updated 10 октября, 11:46
Как сообщают на портале Свердловского правительства, заниматься Иван Детченя будет руководство аппарата губернатора и правительства региона.
Известно, что отец нового зама — Леонид Детченя — учредитель и директор тюменского ООО «Газсервис», считается близким другом свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Он Детченя, как ранее сообщали в СМИ — большой друг местного главы региона еще с Тобольска, где Куйвашев некогда был мэром.