Продолжается розыгрыш квартиры на АЗС Signal

В современном мире АЗС перестали быть просто местом, где только заправляют автомобили. Это место, где можно остановиться на короткое время, восполнить ресурсы и поехать дальше. Signal придерживается современных тенденций рынка, уделяет пристальное внимание качеству топлива и предлагаемых услуг: от современных кафе и просторных магазинов, до подкачки шин. А новая программа лояльности позволит нашим гостям получать дополнительные привилегии, например, кэшбек за приобретенное топливо и товары на заправочных станциях Signal. Уже работает удобное мобильное приложение, с помощью, которого гости Signal всегда смогут получать актуальную информацию о ценах на топливо, узнавать первыми об акциях и получать индивидуальные предложения.