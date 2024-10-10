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Posted 10 октября, 09:34

Published 10 октября, 09:34

Modified 10 октября, 09:36

Updated 10 октября, 09:36

В окружном военном суде раскрыли детали «Тюменского дела».

Признания и реестр террористов: в окружном суде раскрыли детали «Тюменского дела»

10 октября 2024, 09:34
Фото: nashgorod.ru
В окружном военном суде раскрыли детали «Тюменского дела».

В окружном военном суде раскрыли детали «Тюменского дела»

Сюжет
Преступления
В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга дело четырех фигурантов «Тюменского дела», обвиняемых в организации и участии в террористическом сообществе, уже рассматривают по существу. Одного тюменца, который также считается фигурантом дела, уже внесли в список экстремистов и террористов.

Их осталось четверо

Изначально в Тюменском деле было 6 фигурантов: тюменцы Кирилл Брик и Дениз Айдын, задержанные в Екатеринбурге Данил Чертыков и Юрий Незнамов, а также арестованные в Сургуте Роман Паклин и Никита Олейник. Дело на группу молодых парней завели в 2022 году, когда двух тюменцев поймали у местной ТЭЦ с самодельным взрывным устройством. Позже, по версии следствия, было установлено, что они принадлежат к террористическому сообществу.

До сих пор собирались доказательства и сейчас в окружном военном суде в Екатеринбурге идет рассмотрение по существу. Однако в текущих заседаниях принимают участие только четверо фигурантов. Это связано с тем, что тюменец Кирилл Брик стал первым и пока единственным признавшим вину, подтвердившим версию с существованием террористического сообщества и согласившимся на следку со следствием. В связи с этим ему уже вынесли приговор — 8 лет лишения свободы. Этот срок считается достаточно мягким, так как тюменцы обвиняли по пяти статьям и по их совокупности ему мог грозить срок в два десятка лет. Сейчас он уже отбывает наказание и его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кирилл БрикКирилл Брик
Кирилл Брик. Фото: nashgorod.ru
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Разбирательство в отношении Романа Паклина пока приостановлено, так как он проходит медицинское обследование. Он уже прошел психиатрическое лечение и его ждет экспертиза, которая определит, можно ли его считать вменяемым. Ранее он сообщал, что в психиатрической лечебнице, где его содержали, он видел, как люди «выдирают себе волосы и едят фекалии». Известно, что сейчас парень содержится в СИЗО-1.

Роман Паклин.Роман Паклин.
Роман Паклин.. Фото: nashgorod.ru
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А потому сейчас в суде пока рассматривается дело в отношении оставшихся четырех парней: Дениза Айдына, Данила Чертыкова, Юрия Незнамова и Никиты Олейника.

Отметим, что мать тюменцы Айдына также выступает за невиновность сына, она уже прошла полиграф, чтобы доказать, что ее сын не мог совершить вменяемое преступление, а также факт того, что на него оказывалось давление.

Дениз АйдынДениз Айдын
Дениз Айдын. Фото: nashgorod.ru
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Приговор одному — срок каждому

В деле фигурантом имеются признательные показания, однако позже обвиняемые заявили о том, что их они давали под пытками. Юрий Незнамов рассказывал «Нашему городу» о том, что его пытали с использованием электрического тока целые сутки, а позже заставили подписать бумаги. Однако в возбуждении дела по факту пыток ему было отказано.

Юрий НезнамовЮрий Незнамов
Юрий Незнамов. Фото: nashgorod.ru

Так о пытках заявляли и другие фигуранты, однако на рассмотрение дела это пока не повлияло. На октябрьском заседании по «Тюменскому делу» зачитывался один из томов материалов, в котором фигурировали признания.

Источник «Нашего города» сообщил о том, что в суде озвучивался разговор Романа Паклина с одним из допрашивавших его правоохранителей. В нем фигурируют фразы: «собирались подрывать железнодорожные составы и военкоматы», «собирались устроить государственный переворот». По версии обвиняемых, эти показания могли быть даны под пытками.

Однако у суда также есть и другое значимое доказательство вины фигурантов — приговор вынесенный Кириллу Брику. Как рассказал адвокат Павел Руснаков, четверых фигурантов будут судить на основании преюдиции, то есть признание и решение суда по делу Брика будет восприниматься, как прямое доказательство вины каждого из фигурантов. К тому им грозят уже более серьезные сроки.

«Там уже приговор будет в рамках санкций статей — не ниже. К тому же у фигурантов статей несколько и приговор будет выноситься по их совокупности», — отметил Руснаков.
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От 15 лет до пожизненного

Самый суровый срок грозит Никите Олейнику, так как он, по версии следствия, считается основателем террористического сообщества. По совокупности статей ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Никита ОлейникНикита Олейник
Никита Олейник. Фото: nashgorod.ru

Другим фигурантам, в числе которых Даниил Чертыков, грозит от 15 до 30 лет лишения свободы. Приговор будет зависеть от числа доказанных преступлений и наличии или отсутствии смягчающих обстоятельств.

Даниил ЧертыковДаниил Чертыков
Даниил Чертыков. Фото: nashgorod.ru

Отметим, что одним из существенных смягчающих обстоятельств в судебной практике считается признание вины фигурантом. Однако по сей день четверо обвиняемых продолжают заявлять о своей невиновности и пытках.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что один из сообщников криминального авторитета Сергея Патрушева после оглашения приговора заявил о том, что его пытали.

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