Признания и реестр террористов: в окружном суде раскрыли детали «Тюменского дела»

До сих пор собирались доказательства и сейчас в окружном военном суде в Екатеринбурге идет рассмотрение по существу. Однако в текущих заседаниях принимают участие только четверо фигурантов. Это связано с тем, что тюменец Кирилл Брик стал первым и пока единственным признавшим вину, подтвердившим версию с существованием террористического сообщества и согласившимся на следку со следствием. В связи с этим ему уже вынесли приговор — 8 лет лишения свободы. Этот срок считается достаточно мягким, так как тюменцы обвиняли по пяти статьям и по их совокупности ему мог грозить срок в два десятка лет. Сейчас он уже отбывает наказание и его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.