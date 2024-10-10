Признания и реестр террористов: в окружном суде раскрыли детали «Тюменского дела»

Posted 10 октября, 09:34
Published 10 октября, 09:34
Modified 10 октября, 09:36
Updated 10 октября, 09:36
Изначально в Тюменском деле было 6 фигурантов: тюменцы Кирилл Брик и Дениз Айдын, задержанные в Екатеринбурге Данил Чертыков и Юрий Незнамов, а также арестованные в Сургуте Роман Паклин и Никита Олейник. Дело на группу молодых парней завели в 2022 году, когда двух тюменцев поймали у местной ТЭЦ с самодельным взрывным устройством. Позже, по версии следствия, было установлено, что они принадлежат к террористическому сообществу.
До сих пор собирались доказательства и сейчас в окружном военном суде в Екатеринбурге идет рассмотрение по существу. Однако в текущих заседаниях принимают участие только четверо фигурантов. Это связано с тем, что тюменец Кирилл Брик стал первым и пока единственным признавшим вину, подтвердившим версию с существованием террористического сообщества и согласившимся на следку со следствием. В связи с этим ему уже вынесли приговор — 8 лет лишения свободы. Этот срок считается достаточно мягким, так как тюменцы обвиняли по пяти статьям и по их совокупности ему мог грозить срок в два десятка лет. Сейчас он уже отбывает наказание и его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Разбирательство в отношении Романа Паклина пока приостановлено, так как он проходит медицинское обследование. Он уже прошел психиатрическое лечение и его ждет экспертиза, которая определит, можно ли его считать вменяемым. Ранее он сообщал, что в психиатрической лечебнице, где его содержали, он видел, как люди «выдирают себе волосы и едят фекалии». Известно, что сейчас парень содержится в СИЗО-1.
А потому сейчас в суде пока рассматривается дело в отношении оставшихся четырех парней: Дениза Айдына, Данила Чертыкова, Юрия Незнамова и Никиты Олейника.
Отметим, что мать тюменцы Айдына также выступает за невиновность сына, она уже прошла полиграф, чтобы доказать, что ее сын не мог совершить вменяемое преступление, а также факт того, что на него оказывалось давление.
В деле фигурантом имеются признательные показания, однако позже обвиняемые заявили о том, что их они давали под пытками. Юрий Незнамов рассказывал «Нашему городу» о том, что его пытали с использованием электрического тока целые сутки, а позже заставили подписать бумаги. Однако в возбуждении дела по факту пыток ему было отказано.
Так о пытках заявляли и другие фигуранты, однако на рассмотрение дела это пока не повлияло. На октябрьском заседании по «Тюменскому делу» зачитывался один из томов материалов, в котором фигурировали признания.
Источник «Нашего города» сообщил о том, что в суде озвучивался разговор Романа Паклина с одним из допрашивавших его правоохранителей. В нем фигурируют фразы: «собирались подрывать железнодорожные составы и военкоматы», «собирались устроить государственный переворот». По версии обвиняемых, эти показания могли быть даны под пытками.
Однако у суда также есть и другое значимое доказательство вины фигурантов — приговор вынесенный Кириллу Брику. Как рассказал адвокат Павел Руснаков, четверых фигурантов будут судить на основании преюдиции, то есть признание и решение суда по делу Брика будет восприниматься, как прямое доказательство вины каждого из фигурантов. К тому им грозят уже более серьезные сроки.
«Там уже приговор будет в рамках санкций статей — не ниже. К тому же у фигурантов статей несколько и приговор будет выноситься по их совокупности», — отметил Руснаков.
Самый суровый срок грозит Никите Олейнику, так как он, по версии следствия, считается основателем террористического сообщества. По совокупности статей ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Другим фигурантам, в числе которых Даниил Чертыков, грозит от 15 до 30 лет лишения свободы. Приговор будет зависеть от числа доказанных преступлений и наличии или отсутствии смягчающих обстоятельств.
Отметим, что одним из существенных смягчающих обстоятельств в судебной практике считается признание вины фигурантом. Однако по сей день четверо обвиняемых продолжают заявлять о своей невиновности и пытках.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что один из сообщников криминального авторитета Сергея Патрушева после оглашения приговора заявил о том, что его пытали.