Первый снег сковал Тюмень 10-бальными пробками

Posted 10 октября, 14:02
Published 10 октября, 14:02
Modified 10 октября, 14:04
Updated 10 октября, 14:04
Наибольшие проблемы наблюдаются на ул. Профсоюзной и примыкающим к ней дорогам, в районе Цирка и Большого театра. Следует воздержаться от проезда по ул. Запольной и ул. Клары Цеткин. По ул. Республики пробка тянется от Большого театра до самого выезда из города.
Местные жители жалуются на резкий скачек ценника на такси, который уже перевалил за 1000 рублей.
От моста на Московском тракте до кольца на Мельникайте, протяженность пробки составляет 5 км. Известно, что возникли как минимум два ДТП. Возникла также 7-километровая пробка на Старотобольском тракте.
Представители региональной Госавтоинспекции рекомендовали водителям снизить скорость из-за сильного снегопада. Они также уточнили, что они усилили контроль на городских и федеральных трассах.
По данным Gismeteo, толщина снежного покрова к концу дня достигнет 6-7 см. Ветер будет достигать порывов до 14 м/с. На 11 октября прогнозируется снег и дождь.
Ранее мы писали, что на фоне резкого изменения погодных условий эксперты прогнозируют, что уже завтра, 11-го октября, на тюменских дорогах будет напряженная ситуация. В местных СТО уже готовятся к наплыву клиентов.