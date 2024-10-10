Первый снег сковал Тюмень 10-бальными пробками

Наибольшие проблемы наблюдаются на ул. Профсоюзной и примыкающим к ней дорогам, в районе Цирка и Большого театра. Следует воздержаться от проезда по ул. Запольной и ул. Клары Цеткин. По ул. Республики пробка тянется от Большого театра до самого выезда из города.