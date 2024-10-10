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Posted 10 октября, 14:02

Published 10 октября, 14:02

Modified 10 октября, 14:04

Updated 10 октября, 14:04

Первый снег сковал Тюмень 10-бальными пробками

Первый снег сковал Тюмень 10-бальными пробками

10 октября 2024, 14:02
Фото: 1MI
Из-за ухудшения погоды и высокого трафика водители в Тюмени застряли в многокилометровых пробках. Дорожная обстановка, согласно данным 2GIS, оценивается местами в 10 баллов.

Наибольшие проблемы наблюдаются на ул. Профсоюзной и примыкающим к ней дорогам, в районе Цирка и Большого театра. Следует воздержаться от проезда по ул. Запольной и ул. Клары Цеткин. По ул. Республики пробка тянется от Большого театра до самого выезда из города.

Фото: nashgorod.ru

Местные жители жалуются на резкий скачек ценника на такси, который уже перевалил за 1000 рублей.

Фото: nashgorod.ru

От моста на Московском тракте до кольца на Мельникайте, протяженность пробки составляет 5 км. Известно, что возникли как минимум два ДТП. Возникла также 7-километровая пробка на Старотобольском тракте.

Представители региональной Госавтоинспекции рекомендовали водителям снизить скорость из-за сильного снегопада. Они также уточнили, что они усилили контроль на городских и федеральных трассах.

По данным Gismeteo, толщина снежного покрова к концу дня достигнет 6-7 см. Ветер будет достигать порывов до 14 м/с. На 11 октября прогнозируется снег и дождь.

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Ранее мы писали, что на фоне резкого изменения погодных условий эксперты прогнозируют, что уже завтра, 11-го октября, на тюменских дорогах будет напряженная ситуация. В местных СТО уже готовятся к наплыву клиентов.

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