Марсоход помог учёным узнать, как исчезла вода на Марсе

Posted 10 октября, 09:10
Published 10 октября, 09:10
Modified 10 октября, 09:12
Updated 10 октября, 09:12
Ученых заинтересовали карбонаты, по которым можно отследить крупные климатические изменения. В рамках исследования Curiosity нагрел образцы почти до 900 градусов и проанализировал получившиеся газы лазерным спектрометром. Выяснилось, что жизни на Марсе во время образования данных минералов не было. Тем не менее ученые не исключают, что она могла быть раньше или находиться под поверхностью планеты. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
В статье, опубликованной в журнале PNAS, ученые предложили два варианта возникновения данных карбонатов. Они могли появиться либо из-за серии влажных и сухих циклов, либо при замерзании в очень соленой воде. На это указывает размер изотопов кислорода и углерода, которые оказались больше, чем любые другие обнаруженные на Марсе и на Земле. Эксперты пришли к выводу, что испарение было экстремальным, а процессы, которые могли привести к образованию более легких изотопов, оказались существенно слабее.
По мнению ученых, раньше на Марсе было намного теплее и на поверхности планеты существовали реки и озера. Однако после того, как исчезло глобальное магнитное поле, из-за солнечных ветров улетучилась большая часть атмосферы планеты.