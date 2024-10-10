Марсоход помог учёным узнать, как исчезла вода на Марсе

В статье, опубликованной в журнале PNAS, ученые предложили два варианта возникновения данных карбонатов. Они могли появиться либо из-за серии влажных и сухих циклов, либо при замерзании в очень соленой воде. На это указывает размер изотопов кислорода и углерода, которые оказались больше, чем любые другие обнаруженные на Марсе и на Земле. Эксперты пришли к выводу, что испарение было экстремальным, а процессы, которые могли привести к образованию более легких изотопов, оказались существенно слабее.