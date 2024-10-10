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Posted 10 октября, 18:53

Published 10 октября, 18:53

Modified 10 октября, 18:53

Updated 10 октября, 18:53

Буцаев: Молодежный день РЭФ-2024 привлек более 1000 молодых людей из РФ и СНГ

Буцаев: Молодежный день РЭФ-2024 привлек более 1000 молодых людей из РФ и СНГ

10 октября 2024, 18:53
Фото: reo.ru
7 октября на территории СберУниверситета в Московской области прошел Молодежный день РЭФ-2024, который собрал свыше 1000 молодых участников из России и стран СНГ. Организаторами мероприятия стали Российский экологический оператор (РЭО) и Всероссийское экологическое движение «Экосистема».

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, отметил, что молодежь является наиболее активной аудиторий, когда речь идет о новых идеях и инициативах, которые предлагает РЭО. По его словам, молодое поколение играет важную роль в реформировании сферы обращения с отходами и развитии экономики замкнутого цикла, передает newsnn.ru.

Молодежный день стал отправной точкой основной программы РЭФ-2024. В нем приняли участие студенты, юные натуралисты, активисты, экологи, представители региональных операторов и делегаций из пяти стран СНГ. Для участников были организованы 14 тематических сессий, шесть практических мастер-классов и конференция студенческих научных работ.

В программе были и волонтерские акции, такие как сбор макулатуры и передача 100 килограммов корма в приюты для животных. Участники также попробовали переработать пластик в мастерской полного цикла «Зеленый фургон». Главным событием дня стала пленарная сессия, посвященная перспективам природоохранной деятельности. Ее участники разработали проекты будущих природоохранных законодательных инициатив.

В числе почетных гостей Молодежного дня РЭФ были глава ППК «РЭО» Денис Буцаев, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев и директор Федерального центра дополнительного образования детей Игорь Козин.

#Общество
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