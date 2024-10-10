Буцаев: Молодежный день РЭФ-2024 привлек более 1000 молодых людей из РФ и СНГ

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, отметил, что молодежь является наиболее активной аудиторий, когда речь идет о новых идеях и инициативах, которые предлагает РЭО. По его словам, молодое поколение играет важную роль в реформировании сферы обращения с отходами и развитии экономики замкнутого цикла, передает newsnn.ru.